Токаев поговорил по телефону с Путиным

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений. Президенты отметили последовательное исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне. Они дали положительную оценку проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, а также отметили важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив. 

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил своё приглашение российскому президенту посетить с государственным визитом Казахстан. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении.

Токаев посещал Россию в ноябре 2025 года. Владимир Путин был с визитом в Казахстане в ноябре 2023 года.

