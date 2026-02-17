Новая Конституция Казахстана: от институциональной модели к ценностному государству

CentralAsia (KZ) - В Казахстане представлен проект новой Конституции, который предполагает не просто редакционные изменения, а концептуальное обновление всей архитектуры государственной системы. Документ отражает переход к новому общественному договору, усиливает ценностный фундамент государства и закрепляет перераспределение полномочий между ключевыми институтами власти.

Ценностная преамбула: философия правопорядка

Обновленная преамбула фиксирует национальные ценности, историческую преемственность государственности на казахской земле и связь с традициями Великой степи. Отдельно подчеркиваются унитарный характер государства, неприкосновенность границ и территориальная целостность.

Впервые на конституционном уровне закреплены ориентиры «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и Порядок». Подтвержден приоритет прав и свобод человека, особое внимание уделено межэтническому и межконфессиональному согласию, развитию образования, науки и инноваций, защите природы.

Тем самым Конституция закрепляет не только юридические нормы, но и ценностный каркас общества. Если прежняя редакция отражала становление независимого государства, то новая — позицию зрелого, устойчивого и ориентированного на будущее Казахстана.

Раздел I. Основы конституционного строя

Раздел «Общие положения» переименован в «Основы конституционного строя», что подчеркивает его фундаментальный характер.

Уточнена форма правления — президентская республика. Это закрепляет модель «Сильный Президент – влиятельный Курултай – подотчетное Правительство».

Закреплено, что народ является не только источником государственной власти, но и единственным носителем суверенитета. Это принципиально усиливает логику конституционного строя: государственные органы не обладают собственным суверенитетом, а реализуют делегированные полномочия.

Введено понятие «всенародный референдум» вместо «республиканского», что акцентирует внимание на единстве народа как субъекта принятия решений.

Четко закреплен принцип отсутствия обратной силы законов, ухудшающих положение граждан или усиливающих ответственность.

Уточнен светский характер государства и разграничение религии и публичной власти, а также конкретизированы требования к использованию собственности в интересах общества и с учетом экологических норм.

Раздел II. Основные права, свободы и обязанности

Раздел существенно переработан и объединяет права, свободы и обязанности в единую систему баланса.

Закреплены:

• неотъемлемое право на жизнь;

• расширенные гарантии личной свободы и презумпция невиновности;

• усиленная защита частной жизни, банковской тайны и цифровых коммуникаций;

• право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов;

• право на труд (вместо формулы «свобода труда»);

• неприкосновенность жилища;

• добровольный и равноправный союз мужчины и женщины как определение брака.

Уточнены нормы о гражданстве — запрещается двойное или множественное гражданство, а его наличие является основанием для прекращения гражданства Казахстана.

Закреплена экологическая обязанность граждан сохранять природу.

Также определены условия реализации пассивного избирательного права: лица с непогашенной судимостью, признанные недееспособными или виновными в коррупционных преступлениях, не могут быть избраны.

Раздел III. Президент

С учетом однократного срока полномочий исключена норма о внеочередных выборах. Изменены сроки проведения президентских выборов — они должны проходить не позднее двух месяцев до окончания полномочий.

Впервые вводится институт Вице-Президента. Его назначение осуществляется Президентом с согласия Курултая. В случае досрочного прекращения полномочий главы государства именно Вице-Президент принимает на себя обязанности Президента.

Закреплено право добровольной отставки Президента через обращение в Конституционный Суд, что подчеркивает служебный характер президентского мандата.

Президент назначает судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты с согласия Курултая. В случае повторного отказа Курултая в даче согласия предусмотрена возможность его роспуска как крайняя мера предотвращения институционального тупика.

Раздел IV. Курултай

Парламент переименован в Курултай и становится однопалатным органом из 145 депутатов.

Депутаты избираются по пропорциональной системе в едином общенациональном округе. Это усиливает партийную систему и стимулирует развитие политической конкуренции.

Курултай дает согласие на ключевые назначения, избирает судей Верховного Суда по представлению Президента, а также может инициировать законодательные изменения.

Раздел VI. Қазақстан Халық Кеңесі

В Конституции закрепляется новый консультативный орган — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана).

Он разрабатывает рекомендации по внутренней политике, укреплению общественного согласия и может вносить законопроекты в Курултай, а также инициировать проведение всенародного референдума.

Конституционный Суд

Статус Конституционного Суда закрепляется как независимого органа конституционного контроля.

Суд получает право:

• давать заключение о добровольной отставке Президента;

• проверять исполнение решений международных организаций на соответствие Конституции;

• определять правовые последствия своих решений.

Назначение судей осуществляется Президентом с согласия Курултая.

Правосудие и правозащитные механизмы

Вводятся ограничения на повторное назначение Председателя Верховного Суда.

Впервые на конституционном уровне закрепляется институт адвокатуры как элемент системы правосудия.

Аналогичные ограничения по кратности срока вводятся для Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека.

Изменение Конституции — только через референдум

Поправки в Конституцию могут вноситься исключительно посредством всенародного референдума по решению Президента. Возможность изменения через парламентскую процедуру исключена.

Право инициировать предложение о проведении референдума также получает Қазақстан Халық Кеңесі.

Переходные положения

Новая Конституция вступает в силу 1 июля 2026 года. Предусмотрены сроки прекращения полномочий действующего Парламента, формирования Курултая, назначения Вице-Президента и обновления состава ключевых государственных органов.

***

Проект новой Конституции формирует модель государства, в которой сочетаются сильная президентская власть, институциональный баланс, расширенные гарантии прав человека и акцент на ценностях, суверенитете и устойчивом развитии. Документ отражает переход от этапа становления независимости к этапу зрелого, ответственного и ориентированного в будущее Казахстана.

