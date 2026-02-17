Посол США Ричард Л. Буанган поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

Посол США Ричард Л. Буанган

«От имени посольства США мы хотели бы выразить самые теплые пожелания народу Монголии счастливого, оптимистичного и успешного празднования Цагаан Сар!» — передает MiddleAsianNews со ссылкой на посла США в Улан-Баторе.

Один мой монгольский друг сказал мне, что этот год — Год Красного Огненного Коня, который бывает только раз в 60 лет. Это символизирует перемены, инновации, новые начинания, рост и возможности, и я думаю, что это отражает яркое и динамичное партнерство между Соединенными Штатами и Монголией. Пусть Год Огненной Лошади принесет здоровье, счастье и успех вам и вашей семье!

Посол США Ричард Л. Буанган

Этот год особенный для обеих наших стран. Соединенные Штаты будут отмечать «Свободу 250», 250-летие своей независимости. В ознаменование этого исторического события запланировано множество мероприятий. Монголия отметит 820-летие Монгольской империи, занимающей особое место в мировой истории. Посольство США с удовольствием сотрудничает с нашими монгольскими друзьями в праздновании этих двух важных годовщин и подчеркивает прочное и давнее партнерство между нашими двумя странами.

Мы рады сообщить, что проект «Соглашение о водных ресурсах Улан-Батора», финансируемый за счет средств в размере $462 млн и поддерживаемый Корпорацией «Вызовы тысячелетия» США, находится на пути к полной реализации к 31 марта. Этот масштабный проект включает в себя меры по вводу в эксплуатацию новых скважин ниже по течению в городе, переработке сточных вод и обеспечению долгосрочной устойчивости водного сектора для столицы и ее жителей.

В рамках экономического сотрудничества авиакомпания United Airlines стала первой американской авиакомпанией, начавшей в этом году полеты в Монголию. Мы продолжим сотрудничество с нашими монгольскими партнерами для расширения торговых и инвестиционных возможностей. В прошлом месяце Монголия приняла участие в Стратегическом совещании министров по минеральным ресурсам, организованном государственным секретарем США. В этом году мы будем сотрудничать со странами-партнерами, такими как Монголия, для создания надежной и устойчивой цепочки поставок стратегических минеральных ресурсов.

Наше партнерство в сфере безопасности остается прочным. Международные учения и тренировки по поддержанию мира «Khaan Quest» состоятся и в этом году, продолжая наше давнее сотрудничество в поддержку миротворческих операций ООН.

Мы также готовимся к 40-летию установления дипломатических отношений между США и Монголией, которое будет отмечаться в январе 2027 года.

Во всех этих областях мы будем неустанно работать над дальнейшим укреплением отношений между народами и правительствами наших двух стран в этот благоприятный и благословенный год Огненного Коня.

«За три года моего пребывания в должности посла Монголия и её народ произвели на меня глубокое впечатление.

Больше всего меня впечатлили стойкость и независимость монгольского народа. Меня глубоко вдохновляет тот факт, что вы на протяжении веков сохраняли свою самобытность и независимость. Меня также особенно впечатлила ваша приверженность демократии. Вы выбрали путь демократии в 1990 году и не отклонились от него, несмотря на трудности. Это действительно важно. Самое замечательное в Монголии — это её люди. Монголы — тёплые, гостеприимные и прямолинейные. Американцы тоже известны своей прямолинейностью, поэтому я ценю прямолинейность монголов. Мне также нравится, как монголы до сих пор уважают свою историю и традиции, которые живы и по сей день».

