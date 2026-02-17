Шэнь Миньцзюань поздравила монголов с праздником Цагаан Сар

«В этом году монгольский праздник Цагаан-Сар и китайский Праздник весны разделяет всего один день, и вскоре обе страны вместе встретят Год Огненного коня!» — передает MiddleAsianNews со ссылкой на посла КНР в Улан-Баторе.

Конь — храброе, умное и выносливое животное. Год Огненного коня, который наступает раз в 60 лет, является прекрасным символом смелого прогресса и стремления в будущее как в китайской, так и в монгольской культурах.

В связи с наступлением Года Огненного коня я искренне желаю, чтобы всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией развивалось стремительно и достигало всех своих целей без каких-либо препятствий! Желаем всем нашим монгольским друзьям года удачи, крепкого здоровья и счастья!

За прошедший год всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией неуклонно углублялось, и сотрудничество во всех областях достигло высоких результатов. Особенно в нынешнюю эпоху нестабильной и сложной международной обстановки торговля между двумя странами демонстрирует удивительную стабильность и устойчивость, что свидетельствует о ее огромном потенциале для развития.

Позвольте мне выразить три ожидания относительно развития китайско-монгольских отношений в Год Огненного коня.

Во-первых, нам необходимо укрепить стратегическую координацию. В этом году исполняется год с начала 15-й пятилетки Китая. Монголия также приняла новый пятилетний план развития. Оба плана тесно взаимосвязаны, и есть надежда, что Китай и Монголия добьются взаимной выгоды и будут развиваться вместе. В следующем месяце Всекитайское собрание народных представителей и Всекитайское политическое консультативное собрание народных представителей обсудят и утвердят 15-й пятилетний план, а также предложат Монголии более конкретный «список вариантов». Мы призываем наших монгольских друзей обратить на это внимание.

Во-вторых, нам необходимо неуклонно продвигать проекты сотрудничества.

В прошлом году Китай и Монголия добились значительного прогресса в сотрудничестве по крупным проектам:

Началось строительство трансграничной железной дороги Ганцмод—Гашуунсухайт, ставшей второй трансграничной железной дорогой между двумя странами за 70 лет;

Началось строительство гидроэлектростанции «Эрдэнэбүрэн», которая сможет эффективно удовлетворять потребности в электроэнергии тысяч домохозяйств в западном регионе;

Проект реконструкции жилья для 1008 семей в юрточном районе завершен и передан заказчику;

Ожидается, что в этом году начнутся такие проекты, как спортивный комплекс, названный в честь глав государств двух стран.

Таким образом, китайская сторона готова сотрудничать с монгольской стороной в практической реализации проектов сотрудничества и вложить больше энергии в совместное продвижение современного строительства двух стран.

В-третьих, нам необходимо увеличить поддержку мер по улучшению условий жизни граждан. Я была рада пригласить своих монгольских друзей, перенесших в Китае операции по удалению катаракты и лечению врожденных пороков сердца, на недавний прием по случаю Праздника весны в посольстве, а также увидеть, как хорошо они восстанавливаются после операций. Китайская сторона продолжит оказывать поддержку гражданам Монголии, нуждающимся в медицинской помощи.

Я также посетила семейный дом в юрточном районе, или дом Энхсайхана. Он рассказал мне, что недавно установленная система солнечного отопления сделала его жизнь чище, теплее и комфортнее. Благодаря поддержке китайской стороны более 500 семей смогут жить в таких же комфортных условиях, как и он.

Кроме того, Китай сотрудничает с Организацией Объединенных Наций в целях повышения способности скотоводов адаптироваться к изменению климата, улучшения навыков управления почвами и повышения санитарных условий для девочек школьного возраста, тем самым поддерживая Монголию в достижении ее целей устойчивого развития.

Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить все секторы Монголии за постоянную и активную поддержку моей работы.

Я буду и впредь выполнять свой долг по построению сообщества с общим будущим для Китая и Монголии и прилагать все усилия для достижения плодотворных результатов в двусторонних отношениях.

