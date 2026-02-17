Посол Японии Игавахара Масару поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

Посол Японии Игавахара Масару

CentralAsia (MNG) -

«Хочу передать вам всем наши самые теплые поздравления с традиционным монгольским праздником — Цагаан саром Огненного Коня, который называется «Сүрээр Дарагч»!» — передает MiddleAsianNews со ссылкой на посла Японии в Улан-Баторе.

Пусть счастливый праздник Цагаан Сар благословит вас в эти теплые дни ранней весны, когда наступила мирная пора в кругу счастливых и больших семей.

В прошлом году, в год Деревянной Змеи, успешно завершился государственный визит в Монголию Его Величества Императора и Императрицы Японии по приглашению президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа. Теплый прием, оказанный нам монгольским народом во время восьмидневного визита Их Величеств, навсегда останется в нашей памяти как незабываемое и трогательное событие. Во время своего визита Их Величества вели теплые и дружелюбные беседы с людьми, особенно с детьми и молодежью, а их простые и улыбчивые лица демонстрировали их дружелюбие и уважение к Монголии. Я считаю, что ежедневная передача всей этой информации общественности через средства массовой информации обеих стран углубила взаимопонимание между двумя странами и сблизила сердца людей. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем, кто всячески поддерживал визит Их Величеств и оказал им теплое гостеприимство.

Этот визит, навсегда вписанный в историю отношений между двумя странами, подтверждает тесное сотрудничество во всех областях, созданное многими людьми с прошлого по настоящее время, и я уверен, что он всегда будет освещать будущее отношений между двумя странами, которые будут строиться под руководством молодого поколения.

В этом году Огненного Коня мы приложим еще больше усилий для неуклонного расширения и углубления отношений между Японией и Монголией в многогранном контексте. 2026 год — это год Огненного Коня. Монголы издавна почитали лошадей, считая их спутниками в жизни и в трудных обстоятельствах, а также символом силы, мужества, свободы и процветания. В этом году Огненного Коня мы посылаем всем монголам наши благословения и желаем им быть такими же быстрыми, энергичными, здоровыми, процветающими и счастливыми, как скачущий конь, несущийся по равнине.

