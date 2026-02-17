Бюро иммиграции и натурализации задержало гражданина Монголии по подозрению в шпионаже в провинции Замбалес на Филиппинах

- Монголия, происшествия
Согласно журналистскому расследованию MiddleAsianNews, Бюро иммиграции (BI) в воскресенье объявило об аресте гражданина Монголии в городе Иба, провинция Замбалес, по подозрению в причастности к деятельности, связанной со шпионажем.
В своем заявлении Бюро иммиграции сообщило, что гражданин Монголии, 30-летний выпускник пилотной школы Болд-Эрдэнэ Болдбаатар, был арестован 12 февраля в авиационной школе в деревне Липай Дингин.
Подозреваемый был арестован в результате совместной операции разведывательного подразделения Бюро иммиграции – группы быстрого реагирования, Вооруженных сил Филиппин и других правоохранительных и разведывательных органов после того, как Бюро иммиграции признало его «нежелательным иностранцем», поскольку он представляет угрозу общественным интересам и безопасности.
Бюро иммиграции сообщило, что, согласно официальным данным разведки, Болд-Эрдэнэ уже получил квалификацию пилота истребителя и, предположительно, связан с разведывательным агентством.
«Во время тренировочных полетов, как сообщается, подозреваемый проводил аэрофотосъемку аэропорта Иба и близлежащего района реки Палауиг, расположенного примерно в пяти морских милях от аэропорта», — говорится в заявлении Бюро иммиграции.
«Филиппины не допустят использования своих учреждений, включая гражданские учебные центры, для деятельности, которая может поставить под угрозу национальную безопасность», — заявило Бюро иммиграции.
«Наши иммиграционные законы ясны — иностранные граждане должны строго соблюдать условия своего пребывания», — добавлено в заявлении.
После ареста подозреваемый был доставлен в главный офис Бюро иммиграции в Маниле для оформления документов, медицинского осмотра и биометрической обработки.
Впоследствии он был переведен в исправительное учреждение Бюро иммиграции в ожидании процедуры депортации.