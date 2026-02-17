92-летний Раднаа завоевал шесть золотых медалей, в том числе в тройном прыжке в ОАЭ

CentralAsia (MNG) -

Рекордсмен мира Раднаа Цэрэн завоевал свою 7-ю золотую медаль в тройном прыжке‼️

Open Masters Games Abu Dhabi 2026

1. 1000 м - 🥇

2. 200 м - 🥇

3. 400 м - 🥇

4. 800 м - 🥇

5. 1500 м - 🥇

6. Тройной прыжок - 🥇

Успешно выступил в 6 дисциплинах.

92-летний монгольский легкоатлет-ветеран Раднаа Цэрэн успешно выступил на международных соревнованиях, завоевав золотую медаль в тройном прыжке, ставшую седьмой по счету в его карьере на мировом уровне. Знаменитый спортсмен продолжает устанавливать мировые рекорды в возрастной категории 90–94 года, активно выступая в беге на различные дистанции и прыжках. об этом сообщает MiddleAsianNews.

Достижения: В общей сложности Раднаа завоевал 47 медалей на международной арене, включая 45 золотых и 2 серебряные, а также установил 3 мировых рекорда.

Дисциплина: Бывший учитель физкультуры, он поддерживает отличную форму, тренируясь ежедневно, даже при экстремальных погодных условиях в Монголии.

Цели: Раднаа стремится продолжать карьеру и выигрывать соревнования, вдохновляя молодых спортсменов, и планирует выступать в возрасте до 95 лет.

Он является примером того, что возраст не является препятствием для достижения высоких спортивных результатов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения