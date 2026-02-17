92-летний Раднаа завоевал шесть золотых медалей, в том числе в тройном прыжке в ОАЭ

CentralAsia (MNG) -
Рекордсмен мира Раднаа Цэрэн завоевал свою 7-ю золотую медаль в тройном прыжке‼️
Open Masters Games Abu Dhabi 2026
1. 1000 м - 🥇
2. 200 м - 🥇
3. 400 м - 🥇
4. 800 м - 🥇
5. 1500 м - 🥇
6. Тройной прыжок - 🥇
Успешно выступил в 6 дисциплинах.
92-летний монгольский легкоатлет-ветеран Раднаа Цэрэн успешно выступил на международных соревнованиях, завоевав золотую медаль в тройном прыжке, ставшую седьмой по счету в его карьере на мировом уровне. Знаменитый спортсмен продолжает устанавливать мировые рекорды в возрастной категории 90–94 года, активно выступая в беге на различные дистанции и прыжках. об этом сообщает MiddleAsianNews.
Достижения: В общей сложности Раднаа завоевал 47 медалей на международной арене, включая 45 золотых и 2 серебряные, а также установил 3 мировых рекорда.
Дисциплина: Бывший учитель физкультуры, он поддерживает отличную форму, тренируясь ежедневно, даже при экстремальных погодных условиях в Монголии.
Цели: Раднаа стремится продолжать карьеру и выигрывать соревнования, вдохновляя молодых спортсменов, и планирует выступать в возрасте до 95 лет.
Он является примером того, что возраст не является препятствием для достижения высоких спортивных результатов.