Депутат парламента предупреждает, что 46 детей погибли от травм головного мозга после падения с лошадей

Монголия, происшествия
17 февраля 2026
CentralAsia (MNG)
«Хотя скачки являются неотъемлемой частью монгольского наследия и традиций, они всегда были самым опасным видом спорта для детей», — пишет MiddleAsianNews.
Баасанжаргал Хүрэлбаатар, депутат парламента и член Постоянного комитета по правам человека, привлекла внимание общественности к опасностям, которым подвергаются несовершеннолетние, занимающиеся верховой ездой, заявив, что официальные данные свидетельствуют о тревожном количестве смертельных случаев.
Баасанжаргал публиковала в социальных сетях сообщение о том, что, согласно информации, полученной ею от Департамента судебной медицины, 46 детей погибли от травм головного мозга, полученных в результате падений во время скачек. Она заявила, что эти цифры основаны на официальных данных и не могут быть проигнорированы.
Депутат заявила, что практика использования детей в качестве жокеев задокументирована в контрактах, зарегистрированных в Монгольской палате нотариусов. Она отметила, что во многих соглашениях семьям предлагается от ₮200 000 до ₮1 000 000 в месяц, но часто отсутствуют четкие условия оплаты, срока действия или основных гарантий. Баасанжаргал утверждала, что подобные договоренности могут ограничивать права детей на здоровье, образование и развитие.
Она призвала граждан сообщать о предполагаемых случаях эксплуатации детей или опасного детского труда: обращаться в полицию по номеру 102 или в службу защиты детей по номеру 108.