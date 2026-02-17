Премьер-министр и компания Rio Tinto договорились об увеличении доли Монголии в проекте Оюу-Толгой

слева: Мөнхсүх Сүхбаатар и Амаржаргал Хэнчбиш

CentralAsia (MNG) -

Представители компаний Rio Tinto и Оюу-Толгой встретились с премьер-министром Занданшатаром Гомбожавом, чтобы обсудить ход переговоров, направленных на увеличение выгод Монголии от проекта Оюу-Толгой, и согласовать поэтапный график решения нерешенных вопросов. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

На встрече со стороны компаний Rio Tinto и Оюу-Толгой присутствовали Амаржаргал Хэнчбиш, директор представительства Rio Tinto в Монголии, Мөнхсүх Сүхбаатар, испольнительный директор Oyu Tolgoi LLC, Дуламсүрэн Бэгзжав, заместитель финансового директора Oyu Tolgoi, и Эндрю Лая, главный операционный директор. Делегация компании представила ответное письмо от генерального директора Rio Tinto Copper Group Кэти Джексон и подтвердила приверженность фирмы к продолжению конструктивного диалога.

слева: Эндрю Лая и Дуламсүрэн Бэгзжав

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав открыл встречу, подтвердив конституционный принцип, согласно которому большая часть выгод от природных ресурсов страны должна доставаться монгольскому народу. Он заявил, что правительство ожидает ощутимого прогресса в снижении затрат на финансирование и платы за управление проектом.

По словам официальных лиц, руководство Rio Tinto, включая ранее опубликованное заявление генерального директора Саймона Тротта, выразило готовность продолжить открытый диалог для обеспечения долгосрочной устойчивости операций на Оюу-Толгой.

В ответном заявлении генерального директора Rio Tinto Copper Group Кэти Джексон подтверждено, что рабочие группы, созданные в соответствии с недавними указами премьер-министра, активно сотрудничают с компанией. Рабочей группе были представлены конкретные предложения, направленные на сокращение процентных расходов и управленческих издержек, и официальные лица заявили, что в случае их реализации доля Монголии в доходах от проекта напрямую увеличится.

Мөнхсүх Сүхбаатар, испольнительный директор Oyu Tolgoi LLC, заявил, что компания в принципе согласна с целями правительства и будет активно сотрудничать для повышения выгоды от проекта для Монголии.

Обе стороны договорились активизировать переговоры и решать вопросы поэтапно, с целью достижения окончательного соглашения в первой половине 2026 года.

Представители правительства заявили, что поэтапный подход позволит последовательно урегулировать технические, финансовые и юридические вопросы, а также обеспечит более раннее получение выгоды для Монголии по мере внедрения корректировок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения