Посол Германии Гельмут Кулиц поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

«По случаю Цагаан Сар, монгольского Нового года, я хотел бы передать самые теплые поздравления народу Монголии. В наступающий год Огненного Коня желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и процветания!» — сообщает MiddleAsianNews, ссылаясь на слова посла ФРГ в Улан-Баторе.

Пусть Новый год будет наполнен энергией, успехом и надеждой, и пусть единство и общие ценности, передаваемые из поколения в поколение на протяжении веков истории монгольского народа, будут и дальше укрепляться.

Предстоящий Год Огненного Коня станет для меня третьим годом в качестве посла в Монголии.

Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что я очень рад и для меня большая честь иметь возможность внести свой вклад в углубление дружественных отношений между нашими двумя народами в вашей прекрасной стране. Для меня было особенно ценно то, как меня тепло и радушно приняли монгольский народ.

В этом году наше посольство уделяет первостепенное внимание сектору образования в Монголии. В свете провозглашения правительством Монголии 2026 года «Годом поддержки образования», мы стремимся к дальнейшему расширению нашего сотрудничества в этом направлении. Образование уже давно является прочной опорой германо-монгольских отношений. Ярким примером этого является известный монгольский писатель НАЦАГДОРЖ Дашдорж, который ровно 100 лет назад отправился учиться в Германию. Продолжая эту традицию, мы будем работать над дальнейшим укреплением сотрудничества между университетами и профессиональным образованием.

Год Коня символизирует энергию, стойкость и новые начинания. Это не только отражает дух Монголии, но и наши общие цели на будущее. Мы продолжим тесное сотрудничество и будем стремиться к дальнейшему углублению прочного партнерства между нашими двумя странами.

