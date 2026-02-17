В большинстве регионов Монголии холодная погода ослабнет

Монгольский табунщик // фото: ©Batzaya Choijiljav

По данным метеорологического прогноза, с 8:00 до 20:00 17 февраля 2026 года: восточных аймах ожидается переменная облачность, небольшой снег и гроза. В остальной части региона будет преимущественно ясно.

Ветер в восточной части региона изменит направление с западного на северо-западное со скоростью 6-11 метров в секунду, местами достигая 13-15 метров в секунду. В других регионах ветер будет западным или северо-западным со скоростью 4-9 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, на территории озера Увс и в Дархадской впадине, а также в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс температура воздуха будет находиться в пределах -22...-27°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температурные показатели колеблются от -14...-19°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх температура ожидается в диапазоне -16...-21°C.

В юго-западной части Гобийской области температура составит +4...-1°C, температура в степи Дорнод-Дарьганга, долинах рек Туул, Тэрэлж, Хэрлэн и Онон составляет от -3 до -8°C, а в других районах — от -8 до -13°C.

Что касается Улан-Батора, то здесь также ожидается переменная облачность. Снега нет. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -3-5°C, на 3 градуса теплее, чем накануне.

