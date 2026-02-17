В Узбекистане при взрыве в многоквартирном доме погиб человек, трое пострадали

CentralAsia (UZ) - В городе Коканд Ферганской области (Узбекистан) 16 февраля в результате взрыва в многоквартирном доме погиб один человек, ещё трое получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления по чрезвычайным ситуациям, причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси. Сообщение о взрыве поступило в 21:18, спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Возгорание удалось локализовать в 21:25, а ещё через семь минут полностью ликвидировать.

В результате взрыва четыре человека получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из пострадавших скончался.

Огнём повреждено домашнее имущество, также частично разрушена крыша дома. Специалисты устанавливают причины произошедшего.