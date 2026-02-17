экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Скончался лауреат премии «Оскар» и звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль
Роберт Дюваль в роли Тома Хейгена в фильме «Крестный отец»
CentralAsia (KZ) -  В возрасте 95 лет, 15 февраля, скончался американский актер театра и кино, режиссер и продюсер Роберт Дюваль. О его смерти сообщила супруга.

По данным СМИ, он снялся почти в сотни фильмов за более чем 70-летнюю карьеру. 

Одна из известных ролей была в фильме «Крестный отец», где он сыграл приемного сына и консильери дона Вито Корлеоне.

В 1984 году Дюваль стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».

Также за свою карьеру актер получил несколько «Золотых глобусов» и другие престижные награды. Последней работой Дюваля стала роль в фильме «Бледно-голубые глаза» (2022).

