МИД Польши призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию и покинуть страну

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок в Россию, а находящимся на её территории — по возможности покинуть страну. Об этом говорится в официальном сообщении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши пояснили, что рекомендации связаны с продолжающимся российско-украинским конфликтом, а также с тем, что российские власти официально объявили Польшу «недружественным» государством.

Гражданам Польши, находящимся в России, советуют покинуть её территорию доступными коммерческими или частными средствами, за исключением случаев, когда личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют оставаться в стране.

В ведомстве также предупредили, что возможности оказания консульской помощи польским гражданам в России становятся всё более ограниченными. Это связано с решениями российских властей о закрытии генеральных консульств Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, что привело к сокращению дипломатического и консульского персонала.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться существенно затруднённой или даже невозможной», — отметили в МИД Польши.

