В США мужчина устроил стрельбу на хоккейном матче, есть трое погибших

// NYPost

CentralAsia (CA) - Полиция города Потакет (штат Род-Айленд, США) установила личность подозреваемого в стрельбе, произошедшей на ледовой арене перед началом школьного хоккейного матча. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, стрелявшим оказался 56-летний мужчина по имени Роберт Дорган, который также использовал имя Роберта Эспозито. Отмечается, что он называл себя женским именем.

Стрельба произошла на арене, где должен был начаться матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. В результате инцидента три человека погибли, ещё трое были госпитализированы в критическом состоянии.

Сообщается, что среди погибших — мать сына подозреваемого, а её родственник позднее скончался в больнице от полученных ранений. Сам Дорган покончил с собой на месте происшествия.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны, полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.