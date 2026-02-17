The New York Times: Роберт Дюваль до последних лет играл сильных персонажей и ценил роли второго плана

CentralAsia (KZ) - Издание The New York Times опубликовала некролог, посвященный ветерану американского кинематографа Роберта Дюваля. Его не стало 15 февраля.

О смерти актера сообщила его супруга Лусиана Дюваль. По ее словам, он скончался дома на конной ферме в городе Плейнс, округ Фокьер, штат Вирджиния, к западу от Вашингтона.

5 января Дюваль отметил свое 95-летие. Он снялся почти в сотни фильмов за свою 70-летнюю карьеру в Голливуде. Последняя его роль была в фильме «Прорваться в НБА», который вышел в 2022 году.

Как пишет газета, Роберт Дюваль — обладал бездонным запасом актерского мастерства, позволяющим ему перевоплощаться в делового мафиозного юриста, угасающего кантри-певца, циничного детектива полиции, жесткого пилота-морпеха, одержимого серфингом командира во Вьетнаме, загадочного южного отшельника и десятки других персонажей кино, театра и телевидения.

«Главной особенностью Дюваля было умение настолько глубоко погружаться в роли, что он словно исчезал в них — способность, которая была «невероятной, даже немного пугающей при первом наблюдении», по словам австралийского режиссера Брюса Бересфорда, снявшего его в фильме 1983 года «Нежное милосердие».

В этой картине Дюваль сыграл Мака Следжа — спивающуюся, потерявшую славу кантри-звезду, который находит смысл жизни через брак с вдовой, воспитывающей маленького сына. Эта роль принесла ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль — единственную статуэтку в карьере, которая также включала еще шесть номинаций как в главных, так и во второстепенных ролях.

«Он и есть этот персонаж, - говорил Бересфорд о Следже, - Это вовсе не Дюваль».

Сам актер с этим не соглашался. «Что вы имеете в виду? - спросил он в интервью The New York Times в 1989 году, - Я не становлюсь персонажем! Это все равно я — просто изменённый».

Однако зрители и критики оставались убеждены в обратном. Для них Дюваль — с голосом далеко не бархатным и внешностью, не совсем соответствующей голливудским стандартам красоты — снова и снова становился совершенно другим человеком.

Кадр из фильма «Нежное милосердие»

На протяжении кинокарьеры, начавшейся в начале 1960-х годов, он выделялся исключительной внимательностью к деталям, формировавшей каждую его роль. Еще в детстве, в семье военного моряка, часто переезжавшей по стране, он развил слух к особенностям речи людей и наблюдательность к их манерам. «Я зависаю в воспоминаниях человека», - говорил он однажды. Наблюдения, которые он делал, он сохранял в памяти для будущего использования.

Готовясь к роли Мака Следжа, он пел с кантри-группой и ездил по Восточному Техасу с другом, который в итоге спросил, чем они занимаются. «Мы ищем акценты», - ответил Дюваль.

Во время других подготовок он общался с разными, порой сомнительными людьми. Он подружился с уличными преступниками в Ист-Гарлеме, готовясь к роли, которая помогла ему стать звездой: Том Хейген — рассудительный консильери семьи Корлеоне в первых двух фильмах «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы начала 1970-х годов.

Он проводил время с полицейскими детективами перед ролью жесткого следователя в фильме «Истинные признания» (1981). Готовясь к одной из своих знаковых театральных ролей — афериста Тича в бродвейской постановке 1977 года пьесы Дэвида Мэмета «Американский бизон» — он общался с бывшим заключенным, у которого перенял привычку носить оружие перед гениталиями.

Он столь же глубоко погружался и в другие роли — будь то подполковник Бул Мичам в фильме «Великий Сантини» (1979); циничный медиаменеджер Фрэнк Хакетт в «Телесети» (1976); или подполковник Билл Килгор в «Апокалипсис сегодня» (1979), любивший «запах напалма по утрам». Годами, как вспоминал Дюваль, люди подходили к нему и цитировали эту фразу.

Его хамелеонская актерская способность вызывала сравнения с Лоуренсом Оливье; в 1980 году критик Винсент Кэнби прямо назвал его «американским Оливье». Режиссер Герберт Росс говорил, что только Дюваль и Джордж Си. Скотт обладают диапазоном, сопоставимым с Оливье.

Способность Дюваля становиться кем угодно проявилась уже в его первом фильме — классике 1962 года «Убить пересмешника», где он сыграл замкнутого соседа Бу Рэдли. Позже поклонники удивлялись, обнаруживая его в этой картине. Харпер Ли даже прислала ему поздравительную телеграмму: «Привет, Бу».

Одна из первых ролей Дюваля

Любимой ролью самого Дюваля был не кинообраз, а герой мини-сериала 1989 года «Одинокий голубь» — техасский рейнджер Августус МакКрей. «Пусть англичане играют Гамлета и короля Лира, а я буду играть Августуса МакКрея», - говорил он.

Он получил номинацию на «Эмми» за эту роль, а спустя почти два десятилетия выиграл премию за фильм «Broken Trail» (2006).

Дюваль также пробовал себя в режиссуре, финансируя интересующие его проекты. Наиболее личным для него стал фильм «Апостол» (1997), где он был сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли, снова получив номинацию на «Оскар».

Он часто конфликтовал с режиссерами, отстаивая собственное видение роли. «Я принимаю режиссуру, только если она дополняет то, что хочу сделать я», - говорил он.

Особое место занимал Фрэнсис Форд Коппола, который сделал его знаменитым благодаря «Крестному отцу». Однако Дюваль отказался вернуться к роли в третьей части — из-за гонорара. «Если вы платите Пачино вдвое больше — нормально. Но в пять раз?», - говорил он.

Роберт Дюваль и Аль Пачино в фильме «Крестный отец II»

Роберт Селден Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего, вторым из трех сыновей контр-адмирала Уильяма Дюваля и Милдред Дюваль. Семья часто переезжала. Он пришел к актерству в колледже Принсипия, осознав, что «ужасен во всем остальном».

После службы в армии он переехал в Нью-Йорк в 1955 году, где учился у Санфорда Майзнера. Его близкими друзьями были Дастин Хоффман и Джин Хэкмен. Сначала он работал на почте, затем получил роли на телевидении — и приглашение в «Убить пересмешника».

Дюваль старался держаться подальше от Голливуда, предпочитая жизнь на ранчо в Вирджинии с четвертой женой Лусианой Педрасой — аргентинкой моложе его на 41 год. Они познакомились в Буэнос-Айресе, куда он часто ездил из-за увлечения танго.

Он отличался и политическими взглядами — был убежденным консерватором, поддерживал кандидатов-республиканцев. В 2005 году президент Джордж Буш наградил его Национальной медалью искусств.

С возрастом крупные роли доставались ему реже, но он продолжал играть сильных персонажей — редактора в «Газете» (1994), врача в «Феномене» (1996), астронавта в «Столкновении с бездной» (1998), адвоката в «Гражданском иске» (1998), бармена в «Сумасшедшем сердце» (2009). Одной из последних крупных ролей стал фильм «Судья» (2014).

С самого начала карьеры он ценил жизнь актера второго плана. «Кто-то сказал, что лучшая жизнь — это жизнь второго главного актера», - говорил Дюваль. - «Ты путешествуешь, получаешь суточные, и роль у тебя, возможно, даже лучше. И на тебе нет веса всего фильма».

