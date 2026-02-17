Ильхам Алиев: российские удары затронули посольство и инфраструктуру Азербайджана в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские удары по территории Украины в 2025 году были направлены в том числе на дипломатическое представительство Азербайджана и объекты его инфраструктуры. Об этом он сообщил 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Euronews.

По словам Алиева, речь идет о трех инцидентах, произошедших в июле, августе и ноябре 2025 года вблизи посольства Азербайджана в Киеве. Он отметил, что после первого случая Баку расценил произошедшее как возможную случайность и передал российской стороне координаты всех азербайджанских дипломатических объектов, включая консульства и культурные центры. Однако последующие удары, как заявил президент, были «преднамеренной атакой на дипломатическое представительство».

Алиев также сообщил о повреждении азербайджанской инфраструктуры в Украине, в том числе энергетических объектов государственной нефтяной компании SOCAR, которые, по его словам, имеют значение для поставок азербайджанского газа в страну. Ранее МИД Азербайджана заявлял, что в результате одного из ударов ракетой типа «Искандер» зданию посольства был нанесен серьезный ущерб, при этом жертв не было, однако пострадали несколько сотрудников.

Президент подчеркнул, что Баку реагирует исключительно дипломатическими методами. В частности, в МИД Азербайджана был вызван посол России, направлены дипломатические ноты и специальные заявления.

Российская сторона отвергает обвинения в преднамеренных ударах. В МИД России ранее заявляли, что повреждения дипломатического комплекса Азербайджана в Киеве могли быть вызваны неисправностью украинских систем противовоздушной обороны, предположительно ракетой Patriot. После инцидента 14 ноября российское внешнеполитическое ведомство также выразило сожаление в связи с повреждением здания посольства.

Алиев назвал произошедшее «недружественным актом» по отношению к Азербайджану, добавив, что правительство страны предприняло все необходимые дипломатические шаги.