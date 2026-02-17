В США проведут расследование событий на ранчо Эпштейна

// Reuters

CentralAsia (CA) - Законодатели американского штата Нью-Мексико приняли закон о начале первого полномасштабного расследования событий на ранчо Зорро, принадлежавшего покойному финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в торговле людьми и сексуальном насилии. Об этом 17 февраля сообщило агентство Reuters.

Согласно решению, будет создан двухпартийный комитет из четырех законодателей, который займется сбором показаний предполагаемых жертв насилия, а также местных жителей. Ранчо расположено примерно в 50 километрах к югу от столицы штата Санта-Фе. Комиссия намерена установить личности гостей ранчо и чиновников, которые могли знать о происходящем на его территории или быть причастными к предполагаемым преступлениям.

Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме Нью-Йорка, предположительно совершив самоубийство, находясь под следствием по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Как отмечает агентство, ранчо в Нью-Мексико ранее оставалось вне основного внимания федеральных расследований, которые сосредоточились на частном острове Эпштейна в Карибском море и его таунхаусе в Нью-Йорке. При этом, по словам адвоката Сигрид Маккоули, представлявшей сотни жертв, многие из пострадавших пережили насилие именно в Нью-Мексико, а местные политики и другие лица могли знать о происходящем.

Член законодательного собрания штата от Демократической партии Андреа Ромеро, выступившая соавтором инициативы, заявила, что Эпштейн «по сути делал в этом штате все, что хотел, без какой-либо ответственности». По ее словам, показания, собранные комитетом, могут быть использованы в будущих судебных процессах.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало миллионы документов, связанных с Эпштейном, которые проливают новый свет на события на ранчо. Законопроект был единогласно принят Палатой представителей Нью-Мексико и, по данным Reuters, может создать риски для политиков и других высокопоставленных лиц, связанных с Эпштейном и посещавших ранчо.

Комитет начнет работу во вторник, предварительные результаты планируется представить в июле, а окончательный отчет — к концу года. В нескольких гражданских исках Эпштейна обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними на ранчо Зорро, однако обвинения по этим эпизодам ему предъявлены не были.