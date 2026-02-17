Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

CentralAsia (CA) - Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон обвинила администрацию президента Дональда Трампа в сокрытии информации по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она сообщила 17 февраля в интервью BBC.

По словам Клинтон, в рамках расследования преступлений Эпштейна показания должны дать все лица, которых попросят это сделать. Она также подтвердила готовность дать показания вместе со своим супругом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном, подчеркнув, что они настаивают на публичном формате.

«Мы дадим показания, но хотим сделать это публично. Нам скрывать нечего. Мы неоднократно призывали к раскрытию всех файлов Эпштейна. Мы считаем, что солнечный свет — лучшая дезинфекция», - сказала она.

Как отмечается, имя Билла Клинтона упоминается в материалах дела несколько раз. Он был знаком с Эпштейном, однако ранее заявлял, что прекратил с ним контакты около 20 лет назад.

Хиллари Клинтон также выразила мнение, что внимание администрации США к семье Клинтонов может быть попыткой отвлечь общественность от президента Дональда Трампа, имя которого, по её словам, также фигурирует в материалах расследования.

В свою очередь Дональд Трамп, комментируя заявления в интервью BBC, заявил, что не имел отношения к Эпштейну. «Меня оправдали. Я не имел никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Они надеялись, что найдут это, а нашли прямо противоположное», - сказал он.