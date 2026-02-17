В Женеве начался второй раунд непрямых переговоров Ирана и США по ядерной программе

- Азия и мир, политика
- 16:02, 17 февраля 2026
CentralAsia (CA) - В Женеве в здании генерального консульства Омана начался второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы. Об этом 17 февраля сообщил иранский телеканал Press TV.
Как и в ходе предыдущих контактов, стороны сосредоточатся исключительно на ядерной проблематике и вопросах отмены американских санкций против Ирана.
«Очевидно, что переговоры будут касаться ядерной проблемы», - сказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи журналистам перед началом встречи.
По его словам, формат диалога аналогичен переговорам, состоявшимся 6 февраля в Маскате, где делегации Ирана и США обменивались посланиями через министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и договорились продолжить переговорный процесс.
Американскую сторону на переговорах возглавляет специальный посланник президента США Стив Уиткофф, иранскую — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Накануне встречи Аракчи провёл переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам иранской ядерной программы, а также обсудил предстоящие контакты с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.