В Алматы произошло землетрясение магнитудой 5

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 17 февраля произошло землетрясение.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло 17 февраля в 15:08 по времени Астаны. Эпицентр находился в 74 км к северо-востоку от Алматы и в 31 км к востоку от города Есик.

