В Алматы произошло землетрясение магнитудой 5
- 16:26, 17 февраля 2026
CentralAsia (KZ) - В Алматы 17 февраля произошло землетрясение.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло 17 февраля в 15:08 по времени Астаны. Эпицентр находился в 74 км к северо-востоку от Алматы и в 31 км к востоку от города Есик.
