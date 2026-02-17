В Алматы произошло землетрясение магнитудой 5

CentralAsia (KZ) - В Алматы 17 февраля произошло землетрясение.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло 17 февраля в 15:08 по времени Астаны. Эпицентр находился в 74 км к северо-востоку от Алматы и в 31 км к востоку от города Есик.

