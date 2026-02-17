экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд в Баку приговорил экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

CentralAsia (CA) -  Суд в Баку приговорил гражданина Армении, бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Об этом 17 февраля сообщили азербайджанские СМИ.

Ранее государственный обвинитель запрашивал для него пожизненное заключение.

Суд признал Варданяна виновным по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе по обвинениям в планировании и ведении агрессивной войны, депортации и принудительном переселении населения, преследовании, незаконном лишении свободы, пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме и финансировании терроризма, создании преступного сообщества, незаконном обороте оружия, угрозах безопасности авиации, насильственном захвате власти, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении Варданяна связано с обвинениями в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и терроризме.

В сентябре 2023 года Азербайджан провёл военную операцию на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В результате вооружённые формирования были разоружены, а ряд бывших руководителей региона задержан азербайджанской стороной. Среди задержанных оказался и Варданян, занимавший должность госминистра НКР.

