Монголия с сегодняшнего дня празднует Цагаан Сар

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа

CentralAsia (MNG) -

В этом году монгольский Новый год — Цагаан Сар будет отмечаться c 18 по 20 февраля 2026 года. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Цагаан Сар — (в переводе на русский — «белый месяц») — это название большого семейного праздника для всех монголов, Нового года по лунному монгольскому календарю. Именно благодаря особенностям календаря дата его постоянно смещается, следуя за первым днем первого лунного месяца весны. Цагаан сар в наше время отмечают три дня, хотя некоторые ритуалы, связанные с ним могут продолжаться и после.

По монгольскому календарю Төгс-Буянт он приходится в разные годы на различные дни и даже месяцы. В зависимости от расположения луны в том или ином зодиаке астрологи рассчитывают по алгоритму первый весенний день или день Цагаан Сара.

Как говорят астрологи монастыря Гандантэгченлин, для Монголии самая правильная и подходящая астрология — Төгс буянт. Она была разработана известными ламами-астрологами Сумбэ хамба Ишбалжиром и Лувсанданзанжанцаном, жившими в 18 веке, применительно к климатическим условиям страны. Вот почему монгольский новый год невсегда совпадает с восточным. Ведь желтая или, как ее еще называют, китайская астрология соответствует климатическим условиям Китая и других стран Северо, Юго-восточной Азии. Там климат более теплый, чем в Монголии, поэтому и весна наступает намного раньше.

Традиция проведения праздника Цагаан Сар (в переводе — «белый месяц») восходит ко временам хунну-монголов. У монгольских народов этот праздник был всегда почитаем и отмечался на протяжении многих столетий. О его значении говорит хотя бы то, что у монголов, чей календарь не так богат праздниками, как у русских, он был практически единственным общенациональным торжеством. Двадцатый век внес в празднование Цагаан сар а свои поправки. В основном они были связаны с происшедшими в России и Монголии революциями. Жесткое преследование религии в стране Советов быстро распространилось и у Монголии. Разрушение монастырей, материализм и массовые расстрелы привели к постепенному «затиранию» буддийского элемента Цагаан Сара. Будучи узаконенным в МНР в 1960 году, к концу 60-х — началу 70-х, по словам современников, праздник Белого месяца носил характер традиционного и уже чисто народного праздника, к которому приурочивали чествования ветеранов, всевозможные торжества. Также подводились итоги развития страны.

В канун Цагаан Сара в домах проводят большую уборку. В вечер под новый год каждая семья устраивает прощание с уходящим годом — «битүүлэг». Люди должны расплатиться со всеми своими долгами, особенно с такими как, например, предметами, вещами, которые можно пересчитать. Если вы с кем-то были в ссоре, с кем-то не ладили, кого-то обидели, то обмен «хөөрөг» (табакеркой с нюхательным табаком призван наладить ваши отношения). Этим действием, вы как бы просите друг у друга прощения. То есть, в новый год нужно войти как можно более очищенным, оставляя все плохое позади.

Празднование Цагаан сар начинается с последнего дня старого года, который называется «битүүн». «Битүүн» означает “закрытый”. В «битүүн» каждый монгол должен быть дома, не ходить в гости и есть досыта закрытую пищу, то есть буузы и пельмени. Также считают, что в «битүүн» люди старше 13 лет не должны спать, поскольку буддийская богиня Лхам, облетая в этот день всю планету на своём скакуне, может засчитать заснувшего в число умерших. Вечером, в канун Нового года, в каждой монгольской семье устраивается битүүлэг — прощание с уходящим годом. В последний вечер уходящего года дети собираются у родительского очага, чтобы вместе за щедрым угощением проводить старый и встретить новый год. К новогоднему столу готовят крестец жирного барана, бууз, молочные и мучные блюда. Монгольское новогоднее застолье — целый ритуал, такой же древний, как и традиция отмечать Цагаан Сар. В битүүн принято есть досыта. Застолье имело свои особенности. Старики располагались в северной части жилища, где обычно усаживают самых почетных гостей. Мужчины помоложе — на правой стороне, женщины — на левой.

Также монголы в «битүүн» кладут над дверью юрты 3 прозрачных кусочка речного льда – это питьё для скакуна богини, и бурьян, колючки на левый притолок юрты, чтобы в дом не смогли проникнуть злые духи. В последний день старого года многие активно посещают буддийские монастыри и совершают обряд очищения от грехов уходящего года. Искупительная и очистительная функции подобных предновогодних молитв усиливается представлением о том, что рубеж перехода от одного года к другому – это особенное, сакральное время, время, когда происходит разрыв между добром и злом.

Встреча Нового года начинается не в полночь, как принято обычно, а рано утром, в первый день нового года. В первое утро нового года с восходом солнца члены семьи одеваются во все новое и поздравляют сначала старших в семье, затем соседей. Однако, по монгольскому обычаю, супруги не обмениваются приветствиями. По монгольскому обычаю супруги считаются как один человек по жизни.

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа поздравил монгольский народ с национальным праздником Цагаан Сар.

В своем обращении глава государства сказал:

«Уважаемые сограждане,

Мои монгольские кровные братья и сестры,

Хочу передать всем вам свои поздравления по случаю Цагаан Сара, года Огненного Коня, который приходится на XVII жаран (в монгольском календаре «жаран» или «шестидесятый» — это понятие, аналогичное европейскому понятию «век»).

Монгольский Цагаан Сар имеет долгую историю, почитается со времен династии Хунну и является символом нашей духовной неприкосновенности и независимости, а также источником истории, культуры, обычаев и наследия.

У нас, монголов, есть замечательная традиция молиться небесам — отцу и матери-земле — во время этого великого праздника, уважать старших и старейшин, знать свою родословную и родовые писания, соблюдать этикет и правила, ценить добро и терпеть зло, успокаивать свой разум, укреплять свою веру, говорить добрые слова и совершать добрые дела.

Гордость монгольского народа и благородный долг нас, монголов, – бережно хранить и передавать это наследие, культуру, ценности, обычаи и исторические традиции из поколения в поколение, а также будущим поколениям.

Великий Богд Чингисхан — верховный кумир монгольского государства и народа.

Наш благородный долг — чтить, следовать и распространять славу, деяния и мудрость Великого хана, хранителя очага Великой Монгольской империи.

Поэтому был издал указ, посвященный памяти Чингисхана, восстановлению древней столицы Хархорум, сохранению и популяризации монгольской национальной гордости морин-хуура, а также созданию новой 30-томной всеобъемлющей истории Монголии.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициативу по учреждению «Всемирного дня лошади» в честь гордости монгольского народа, в рамках которой планируется создание музея Великого хана, золотой статуи Чингис Хана, Большого белого флага и государственной печати.

Это положило начало прекрасной традиции, согласно которой страны по всему миру отмечают этот день как наш национальный праздник.

Наступающий Год Огненного Коня знаменует 820-ю годовщину основания Великой Монгольской империи Чингисханом.

По случаю этой годовщины издан указ о присвоении Великому хану титула «Чингисхан» и о присвоении горе Чёрное Сердце, первоначально носившей имя «Чингисхан», статуса государственной священной горы в преддверии Года Лошади.

Также с радостью сообщаем народу, что в целях сохранения драгоценной воды, защиты её источника и поддержания чистоты озеро Хубсугул, мать океана, которое с древних времён и до наших дней поддерживало жизнь людей, животных, растений и всего живого в Монголии и является источником пресной воды в Центральной Азии, объявлено государственным священным местом.

Таким образом, впервые в своей истории Монголия обрела национальное священное озеро.

Год Коня, год великого правителя Чингисхана, на протяжении поколений даровал монгольскому народу благословение, силу и дух лошади.

В наступающий Год Огненного Коня давайте вместе, как нация, будем укреплять наши достижения и успехи, ценить мир, отстаивать справедливость, соблюдать этические нормы и развивать Монголию.

В год Огненного Коня, «Сүрээр Дарагч», давайте воздадим наши благословения, чтобы дух монгольского народа на гриве коня сиял, как пламя огня, чтобы наши старейшины были мирными, наша молодежь — энергичной, наши дети — способными, наше правительство — справедливым, наша религия — ясной, и весь мир был в мире.

Пусть новолуние принесет счастливый Цагаан Сар моему монгольскому народу, благословленному небесами и солнцем, и моим монгольским братьям и сестрам, разбросанным по всему миру.

Пусть Монголия воспрянет духом и процветает под властью Вечного Синего Неба!».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения