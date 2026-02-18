Генералы Монголии и ФРГ договорились о расширении подготовки горных пехотинцев

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, генерал-лейтенант Ганбямба Сүнрэв, обсудил в Мюнхене вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух стран с начальником Генерального штаба Федеративной Республики Германия, генералом Карстеном Бройером. Об этом информирует MiddleAsanNews.

Об этом сообщила немецкая пресса.

Вооруженные силы Монголии и Бундесвер (Bundeswehr) — вооруженные силы Федеративной Республики Германия, сотрудничают во многих областях, одной из которых является подготовка горных пехотинцев.

Главной особенностью тренировок было усложнение начальной и промежуточной подготовки, проводившейся в предыдущие годы. Иными словами, они отрабатывали навыки ведения боевых действий в горной местности. Обе стороны совместно провели многочисленные тренировки, такие как стрельба при спуске с горы, стрельба при подъеме на гору, а также восхождение на гору с использованием веревки, освоение навыков профессиональных альпинистов и т. д.

Карстен Бройер (родился 1 декабря 1964 года) — немецкий генерал, занимающий должность 17-го и нынешнего генерального инспектора Бундесвера. До назначения на этот пост Бройер был первым командующим Командованием обороны страны Бундесвера, а также известен своей ролью командующего оперативной группой по борьбе с COVID-19. Бройер также командовал Территориальным командованием Бундесвера, 37-й бронепехотной бригадой и 12-м бронетанковым зенитным артиллерийским батальоном.

