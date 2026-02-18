Кыргызстан будет импортировать мясо из Монголии

Парламент Кыргызстана в первом чтении одобрил законопроект о ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией.

В ходе парламентских обсуждений депутаты поинтересовались, включены ли в список товаров, подпадающих под преференциальные тарифы, такие ключевые продукты питания, как мясо и бобовые. Первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Чоро Сейитов подтвердил, что мясная продукция подпадает под действие соглашения.

Он отметил, что импортируемое из Монголии мясо в настоящее время дешевле, и выразил уверенность, что снижение тарифов может принести пользу потребителям и помочь стабилизировать цены в Кыргызстане.

В утвержденный список товаров также входят овощи, фрукты, бобовые, а также различные виды машин и оборудования.

После одобрения в первом чтении законопроект пройдет дальнейшие парламентские этапы перед окончательной ратификацией. В случае полного принятия соглашение может расширить доступ Кыргызстана к доступным импортным товарам, одновременно способствуя региональной экономической интеграции и росту торговли.

В прошлом году сообщалось, что Кыргызстан рассматривал возможность импорта мяса из Монголии. Об этом ясно заявила в своем заявлении Женнали Орозбеков, председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли.

В августе 2025 года также сообщалось, что кыргызские предприятия заинтересованы в импорте всех видов скота из Монголии и развитии долгосрочного сотрудничества в этой области. Тогда Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения взаимовыгодного и стабильного товарооборота, а также обсудили возможности и направления дальнейшего сотрудничества. В тот момент стороны обменялись мнениями об обеспечении взаимовыгодного и стабильного товарооборота, а также обсудили возможности и области для дальнейшего сотрудничества.

В субботу Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщило о том, что в 2025 году общий объем экспорта мяса и мясных продуктов достиг 85 400 тонн, что эквивалентно $343.9 млн.

