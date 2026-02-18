Монголия вносит вклад в глобальную безопасность

С 19 января по 13 февраля 2026 года Монголия председательствовала на Конференции по разоружению (КР). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В течение этого периода Постоянное представительство Монголии при Отделении Организации Объединенных Наций и другие международные организации в Женеве активно работали над содействием взаимопониманию и достижением консенсуса между государствами-членами КР.

20 января в Женеве Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций г-жа Гэрэлмаа Даваасүрэн в своем вступительном слове выразила благодарность государствам-членам за доверие к Монголии и подтвердила, что председательство будет проходить справедливо, прозрачно и конструктивно. Она подчеркнула, что 2026 год является особенно важным для международных переговоров по разоружению, отметив Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия и активизацию дискуссий по новым системам вооружений.

Отличительной особенностью этой ответственности – возможности, которая предоставляется каждому государству-члену Конференции Конфедерации раз в десять лет – было то, что, будучи первым председателем Конференции в этом году, Монголия содействовала принятию повестки дня и проекта программы работы Конференции, а также рассмотрению запросов от государств-наблюдателей.

В период председательства Монголии конференция утвердила свою повестку дня на год и одобрила участие 16 государств в качестве наблюдателей в своей деятельности. Монголия также созвала официальное пленарное заседание государств-членов по актуальным вопросам, касающимся международного мира и безопасности. Участие и выступление заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса ДиНанно еще раз подчеркнули актуальность и важность конференции.

Монголия также предприняла последовательные усилия по продвижению принятия проекта программы работы, которая оставалась непринятой в течение последних 30 лет из-за расхождений в позициях между государствами-членами. В этом контексте состоялось более 20 двусторонних встреч, а также десять раундов неформальных многосторонних консультаций и восемь официальных и неформальных пленарных заседаний. Хотя консенсус по проекту решения о работе Конференции на 2026 год достигнут не был, представители государств-членов выразили признательность Монголии за ответственное и инициативное руководство в этот особенно сложный геополитический период.

В соответствии со своей миролюбивой, открытой, независимой и многоплановой внешней политикой, Монголия конструктивно и принципиально выполнила свои обязанности Председателя Конференции по разоружению. Как член международного сообщества, это представляет собой конкретный вклад в решение насущных региональных и глобальных проблем, в частности, в продвижение усилий по нераспространению ядерного и других видов оружия массового уничтожения и разоружению.

Участники первого заседания пожелали Монголии успехов, отметив, что роль Конференции по разоружению в нынешней геополитической обстановке приобретает все большее значение. Они подчеркнули необходимость обновления политической воли для преодоления затянувшегося тупика в работе Конференции.

Конференция по разоружению — это единый в мире многосторонний форум для переговоров по вопросам разоружения. Председательство на Конференции поочередно занимают государства-члены, при этом каждый председатель находится на своем посту четыре рабочие недели. После председательства Монголии (с 19 января по 1 февраля) в 2026 году председательство также будут принимать следующие страны: Марокко (с 16 февраля по 13 марта), Нидерланды (с 16 по 27 марта и с 11 по 22 мая), Нигерия (с 25 мая по 19 июня), Норвегия (с 22 по 26 июня и с 27 июля по 14 августа) и Пакистан (с 17 августа по 11 сентября).

