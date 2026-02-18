Монгольский инженер в Audi, дизайнер перспективных концептуальных автомобилей Audi Activesphere и Audi Concept C

ДАВААДОРЖ Баттөгс

Как сообщает MiddleAsanNews, Даваадорж Баттөгс — автомобильный дизайнер и специалист по визуализации в Audi, работающий на стыке дизайнерского видения и цифрового сторителлинга.

— Меня зовут ДАВААДОРЖ Баттөгс. Мне 25 лет. Я работаю автомобильным дизайнером в компании Audi в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, а также занимаюсь 3D-рендерингом и компьютерной графикой. Рендеринг и компьютерная графика используются для представления результатов моей работы. Чертежи, выполненные на бумаге, преобразуются в 3D-модели в соответствии с инженерными требованиями. Эта модель очень помогает в сравнении и оценке того, как она будет выглядеть и реализовываться в реальной жизни.

Он принимал участие в создании двух самых перспективных концептуальных автомобилей Audi за последние годы: Audi Activesphere (2023) и, совсем недавно, Audi Concept C (2025), проект, который, как ожидается, поможет обозначить следующую ступень эволюции дизайнерской философии бренда.

«Первое вдохновение пришло ко мне, когда мне было 8-9 лет. В то время отец принес мне CD под названием «Цахим Цагаан Толгой» (Азбука цифровизации), на котором ребенок соединял две водовозки и толкал их с холма, чтобы сделать машину. Это меня очень заинтересовало, и первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Было бы круто сделать такую ​​машину». С тех пор я много раз рисовал машины в своей тетради. Затем, когда я пошел в восьмой класс, мой брат-архитектор спросил меня: «Кем ты хочешь стать?» Поскольку я любил машины с детства, я ответил: «Иди в автомобильную сферу». Он посоветовал мне: «Тогда готовься и начинай рисовать машины по-настоящему». Я сохранил некоторые из своих рисунков и ношу их с собой. Так, с 8-го по 12-й класс я постоянно рисовал разные машины, готовясь к поступлению в университет.

Таким образом мой интерес к автомобильному дизайну возник в раннем возрасте. Меня всегда завораживали автомобили, не только то, как они работают, но и то, какие визуальные ощущения они вызывают у людей. По мере того, как я все глубже погружался в автомобильный дизайн, меня все больше интересовало, как цифровые инструменты могут воплощать идеи в жизнь еще до того, как что-либо материальное вообще появится», — сказал он в интервью IKON.

«Именно тогда визуализация с помощью компьютерной графики меня по-настоящему увлекла. Я понял, что дело не только в том, чтобы сделать что-то реалистичным. Речь идет о рассказывании историй, создании атмосферы и убедительной передаче дизайнерского замысла. В конечном итоге, навыки, которые я развил, сочетая автомобильный дизайн с визуальным повествованием, открыли мне двери для работы над концептуальными проектами в Audi».

«Для меня этот переход был довольно органичным, потому что я начал экспериментировать с 3D-инструментами довольно рано, еще в студенческие годы. Я уже изучал такие программы, как Blender 3D, а позже и Unreal Engine, в то время как еще развивал свои навыки традиционного дизайна, поэтому цифровая визуализация никогда не воспринималась мной как отдельная дисциплина. Традиционный дизайн научил меня основам: пропорциям, форме, языку поверхностей и тому, как четко передавать идеи, но 3D позволило мне развить эти идеи дальше. Со временем меня все больше интересовало не только моделирование автомобилей, но и их кинематографическое, эмоционально захватывающее представление. В конце концов, мы проектируем то, что движется, поэтому я начал экспериментировать с анимацией и окружением, чтобы визуально рассказать историю о том, как автомобиль мог бы использоваться на самом деле», — продолжил он.

«По мере развития инструментов и повышения мощности рендеринга в реальном времени, особенно с помощью таких программ, как Unreal Engine, разрыв между дизайном и визуализацией начал сокращаться. Стало намного проще быстро получать визуальную обратную связь и использовать её для доработки и улучшения дизайна».

«Моя роль в основном была сосредоточена на визуализации проекта: разработке визуального языка, повествования и общего стиля для презентации концепт-кара. Это включало в себя перевод идей дизайнеров в убедительные изображения, которые не только точно показывали автомобиль, но и передавали эмоции, атмосферу и видение, стоящие за ним.

Большую часть работы составляла разработка внешнего вида, доработка материалов, освещения, окружения и кинематографических деталей, чтобы автомобиль выглядел правдоподобно и соответствовал дизайнерской концепции Audi. В то же время, повествование было ключевым моментом. Концепт-кары — это не просто объекты; они представляют собой сценарий будущего, поэтому визуальные образы должны были передавать, как автомобиль вписывается в этот мир и как люди могут его воспринимать.

Речь шла о том, чтобы соединить дизайн и повествование, убедиться, что концепт не просто виден, но и ощущается», — отметил Даваадорж.

«Визуализация с помощью компьютерной графики становится критически важной, как только создается 3D-модель в ускоренном режиме. Дизайнеры разрабатывают объемную модель, которая приблизительно передает ощущение ключевого эскиза, и важно увидеть, как свет взаимодействует с поверхностями и насколько хорошо она выглядит при фотореалистичном физическом освещении. Визуализация помогает нам выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранних этапах процесса. На более поздних этапах работы используется компьютерная графика для представления проекта членам совета директоров на утверждение. Крайне важно, чтобы все участники процесса были согласованы на каждом этапе.

Это был обмен идеями между дизайнерами и инженерными группами. Для концепта C были разработаны новые механизмы для фар и задних фонарей, которые предполагали движение. Я помог визуализировать, как будет выглядеть это движение, прежде чем убедиться, что инженеры и дизайнеры пришли к согласию и готовы к принятию дальнейших решений».

«Я бы сказал, что очень важно понимать основы автомобильного дизайна. Дело в том, что автомобильный дизайн — это продукт, который вызывает гораздо больше эмоций, чем другие. Рассказ истории с помощью визуальных образов всегда должен быть первостепенной задачей, детали — второстепенны. Всем начинающим художникам я бы посоветовал быть в курсе новых инструментов и технологий, чтобы оставаться на передовой. В конце концов, человек не поедет на Луну без космического корабля», — сказал он.

