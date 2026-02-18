Стартап в сфере климатических технологий переводит жителей монгольских гэр с грязного угля на чистую солнечную энергию

«Компания URECA, монгольский стартап в сфере климатических технологий, который переводит жителей городов, проживающих в гэрах (в юртах), с загрязняющих воздух угольных электростанций на солнечную энергию, получила поддержку программы Star Venture Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)», — написало издание bne IntelliNews.

Тот факт, что в юртовых кварталах Улан-Батора для обогрева домов используются угольные печи, сделал город одной из самых загрязненных столиц мира. По данным ЕБРР, опубликованным 10 февраля в расширенном пресс-релизе о поддержке пилотного проекта URECA по преобразованию угля в солнечную энергию, в среднем каждое домохозяйство выбрасывает от 12 до 13 тонн углекислого газа.

Как заявили в банке развития, компания URECA достигла такого уровня развития, что теперь имеет лучшие возможности для масштабирования своего решения в области борьбы с изменением климата.

«Мы задались вопросом: „Если другие крупные предприятия возобновляемой энергетики способны генерировать углеродные кредиты, исходя из предположения, что они сокращают выбросы, а затем продавать эти кредиты и получать дополнительный доход, как человек, живущий в традиционной монгольской юрте и переходящий от угольной энергетики к солнечной, может добиться того же самого?“» — сказал соучредитель URECA Орчлон Энхцэцэг.

Трио соучредителей — Орчлон Энхцэцэг, Амар Баатарцогт и Өнөрбат Эрдэнэмөнх — считают, что борьба с изменением климата всегда должна вестись сверху вниз, но полагают, что переход к чистой энергетике должен начинаться с людей, наиболее пострадавших от него, согласно данным ЕБРР.

К концу 2025 года технологиями URECA пользовались почти 200 домохозяйств. Цель компании — перевести на эту технологию более 100 000 домохозяйств к 2030 году. По данным банка, это означало бы удаление из воздуха около 1.3 млн тонн CO₂ в год, а также снижение уровня загрязнения воздуха в Улан-Баторе, которое порой приводит к смертельным последствиям, более чем на 70%.

В результате двух лет испытаний и пилотных проектов компания URECA разработала систему, готовую к использованию сразу после подключения, которая позволяет домохозяйствам, зависящим от угля, перейти на возобновляемые источники энергии, одновременно финансируя этот переход.

Стоимость является важным фактором внедрения климатических технологий, пояснил Орчлон. Учитывая это, по его словам, команда сосредоточилась на том, чтобы сделать технологию надежной и доступной, проводя исследования и разработки как встроенных аппаратных систем, так и программного обеспечения собственными силами.

Их инфраструктура описывается как сочетание множества — как выразился Орчлон — «недорогих, простых, но очень качественных устройств», таких как солнечные панели, инверторы и электрические обогреватели, интегрированных с технологиями проверки, мониторинга и отчетности URECA. К последним относятся датчики IoT, искусственный интеллект и другие инструменты, отслеживающие потребление энергии в режиме реального времени после перехода семей на возобновляемые источники энергии.

На практике эти системы позволяют компании URECA утеплить гэр (юрту), установить солнечные панели и батареи, а затем развернуть интеллектуальные датчики для отслеживания качества воздуха, влажности и других показателей с пятиминутными интервалами, чтобы проверить, происходит ли сжигание угля в течение дня.

Сокращение выбросов автоматически рассчитывается, постоянно проверяется и монетизируется через платформу URECA. Это открывает семьям возможность финансировать свой переход на возобновляемые источники энергии за счет углеродных кредитов, которые они производят полностью самостоятельно, заявили в ЕБРР.

Поскольку все устройства взаимосвязаны, технология URECA фактически превращает каждое домохозяйство в небольшую виртуальную электростанцию, которую можно как контролировать, так и управлять ею.

«Дома могут работать синхронно с электросетью, обеспечивая отсутствие дополнительной нагрузки в пиковые периоды спроса и оставаясь самодостаточными, когда сеть испытывает давление», — добавлено в сообщении.

