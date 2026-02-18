Письмо Сайн Ноён-хана Намнансүрэна королю Великобритании Георгу V о признании независимости Монголии

Это секретное письмо было впервые опубликовано в книге «Монгольское историческое и культурное наследие в Великобритании» для всеобщего обозрения.

«В 1913 году Чингизид и премьер-министр Сайн Ноён-хан Намнансүрэн Төгс-очир посетил Россию на три месяца, чтобы добиться признания независимости Монголии, и эта поездка оказалась непростой и очень трудным», — пишет MiddleAsanNews.

Это был самый продолжительный государственный визит Монголии в начале XX века, и наибольшее количество встреч с российскими представителями состоялось во время визита в Санкт-Петербург.

Намнансүрэн Төгс-очир дважды встречался с царем Николаем II, спикером верхней и нижней палат Государственной Думы и 11 министрами.

В ходе этого визита Намнансүрэн направил письмо британскому королю Георгу V с просьбой поддержать признание его независимости, которое впервые публикуется в полном объеме в книге «Монгольское историческое и культурное наследие в Великобритании».

Неизвестно, каким образом Намнансүрэн отправил письмо в период жесткого российского контроля, и этот вопрос был поднят на презентации книги как тема для изучения исследователями, что показалось им новым направлением исследований.

Намнансүрэн является прямым потомком Чингисхана, по линии его младшего сына Толуя.

Намнансүрэн Төгс-Очир, также изв. как Намнансүрэн Шириндамба; 1878 — апрель 1919) — предпоследний Сайн-Ноён-хан, Чингизид и первый глава правительства Богдо-хана (премьер-министр) Автономной Монголии; после отмены должности в 1915 году — военный министр.

В июле 1911 года Намнансүрэн участвовал в делегации, посланной Богдо-гэгэном VIII в Санкт-Петербург с целями заручиться поддержкой Российской империи после провозглашения независимости страны.

Георг V — король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 мая 1910 года до своей смерти; второй сын принца и принцессы Уэльских (позднее Эдуарда VII и королевы Александры). Из Саксен-Кобург-Готской династии, с 1917 года из Виндзорской династии.

