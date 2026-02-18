экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Марко Рубио поздравил монголов с праздником Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  

От имени Соединенных Штатов Америки я выражаю самые теплые пожелания всем, кто отмечает Цагаан Сар, монгольский лунный Новый год.

Соединенные Штаты гордятся нашим стратегическим партнерством с Монголией в рамках концепции «Третий сосед». Мы рассчитываем на углубление отношений между нашими двумя странами в предстоящем году.

Независимо от того, где вы отмечаете этот год — в Монголии, Соединенных Штатах или где-либо еще в мире, — мы надеемся, что он принесет вам здоровье, счастье и процветание.

«Happy Tsagaan Sar! Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй!

MiddleAsianNews сообщает со ссылкой на Государственный департамент США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
