В Женеве прошёл первый день переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта

В Женеве (Швейцария) 17 февраля прошёл первый день очередного раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Местом их проведения в закрытом для СМИ режиме стал один из местных отелей.

В среду встречи с участием делегаций США, Украины и России продолжатся. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил после первого дня, что обсуждения «были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений». Об этом он написал в социальных сетях.

Дискуссии во вторник длились около шести часов, сообщил источник ТАСС. Заявлений по итогам первого дня не анонсировалось. Он также сообщил, что переговоры «прошли очень напряженно».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 февраля перед переговорами сообщил российским СМИ, что по итогам первого дня новостей ожидать не стоит. «Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», - говорил он. До этого Песков отмечал, что в Женеве стороны будут обсуждать «более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий».

Советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил сведения журналистов о том, что на переговорах в Женеве присутствуют представители ключевых европейских союзников Киева — Франции, Германии, Италии и Великобритании. По его словам, в городе находятся советники по вопросам национальной безопасности этих четырёх стран.

Российская делегация, как передавало агентство ТАСС, прибыла во вторник к месту переговоров в сопровождении полиции. Делегация насчитывает от 15 до 20 человек, её вновь возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Он руководил переговорной группой в 2022 году и в ходе возобновлённых встреч в Стамбуле в 2025 году.

В Женеве также присутствует спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он участвует в контактах с американской делегацией с целью наладить экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

От Вашингтона, помимо спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, в Женеве находятся министр армии Соединённых Штатов Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону почти удалось добиться урегулирования конфликта. Предыдущий раунд переговоров состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби и был охарактеризован всеми сторонами как конструктивный. По его итогам Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «157 на 157».

Одним из самых сложных вопросов, по признанию сторон, остаются территориальные претензии. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, тогда как Киев отказывается от уступок и придерживается позиции «стоим, где стоим». Президент Украины неоднократно заявлял, что страна не собирается «дарить» свои территории кому бы то ни было.