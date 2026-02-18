Зеленский поручил своей делегации подготовить встречу лидеров Украины, США и России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил своей переговорной команде организовать предстоящую встречу на уровне лидеров Украины, США и России в Женеве. Об этом он рассказал 18 февраля в интервью изданию Axios.

По словам Зеленского, лучшим способом добиться прорыва в вопросе территорий на переговорах является личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим украинский лидер дал поручение подготовить соответствующие контакты на высшем уровне.

Как сообщает издание, американские посредники предложили вариант урегулирования, при котором украинские войска могли бы вывести силы из контролируемых ими частей Донбасса, а территория получила бы статус демилитаризованной «свободной экономической зоны». При этом Вашингтон не занял позицию относительно того, какое государство будет обладать суверенитетом над этой территорией.

Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос отвода войск, однако призвал Москву отвести свои силы на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над данной зоной.

Президент Украины также сообщил, что в ходе второго раунда переговоров российские представители пообещали проконсультироваться с руководством в Москве и представить более детальную позицию по территориальному вопросу.

17 февраля делегации Украины, США и России завершили в Женеве первый день переговоров в политическом и военном блоках. Работа переговорных групп продолжится утром 18 февраля, по итогам ожидаются заявления сторон.