Самая мощная магнитная буря февраля произошла на Земле
- 10:18, 18 февраля 2026
CentralAsia (CA) - Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В учреждении сказали, что «Солнце ведет себя странно»:
- короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина,
- полярные сияния продолжительностью 40 минут.
