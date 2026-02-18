Самая мощная магнитная буря февраля произошла на Земле

CentralAsia (CA) - Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В учреждении сказали, что «Солнце ведет себя странно»:

- короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина,

- полярные сияния продолжительностью 40 минут.