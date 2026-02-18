Цены на бензин в России резко выросли впервые за полгода после новых ударов по НПЗ

CentralAsia (CA) - Российский топливный рынок после нескольких месяцев относительной стабильности вновь столкнулся с резким ростом цен на бензин. Об этом 16 февраля сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на биржевые данные и источники рынка.

За неделю с 9 по 13 февраля средняя по стране стоимость оптовых партий бензина Аи-92 увеличилась на 6,9% — до 62 431 рубля за тонну, а средняя цена Аи-95 достигла 63 545 рублей за тонну, прибавив за неделю 5,8%. Отмечается, что такой рост стал самым резким с июля прошлого года.

На торгах Санкт-Петербургской биржи в понедельник биржевые котировки Аи-95 обновили максимумы за два месяца и составили 63 787 рублей за тонну. При этом цена Аи-92 немного снизилась — на 0,3%, до 62 096 рублей за тонну.

По словам трейдеров, основной причиной подорожания бензина в оптовом сегменте стали возобновившиеся атаки на нефтеперерабатывающие заводы. В среду после налёта беспилотников был остановлен выпуск бензина на Волгоградском НПЗ мощностью 13 млн тонн в год, который входит в число крупнейших в России. Утром в четверг ещё один налёт БПЛА привёл к возгоранию на Ухтинском НПЗ.

«В среду Волгоград, а потом Ухта… Клиенты отреагировали — заявки посыпались», - описал ситуацию один из источников Reuters. По словам другого собеседника агентства, на биржу поступила информация, что Волгоградский НПЗ не будет отпускать топливо до марта, однако точные сроки ремонта остаются неясными. Источники не исключают, что предприятие может возобновить отгрузки уже на следующей неделе.

«Если, как обещают, на следующей неделе возобновят выпуск, цены могут обратно откатиться», — отметил один из трейдеров.

Издание напоминает, что в прошлом году украинские беспилотники не менее 81 раза атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате к началу осени отрасль, по разным оценкам, потеряла от 10% до 20% мощностей, а простой первичной переработки нефти в стране достиг исторических максимумов.

Это привело к масштабному топливному кризису в ряде регионов — от Камчатки до Центральной России — с очередями на заправках, дефицитом топлива и возрождением практики продажи бензина по талонам. По итогам года поставки нефти на НПЗ упали до 15-летнего минимума, а убытки нефтяных компаний от атак дронов превысили триллион рублей.