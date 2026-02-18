экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Второй день переговоров по Украине в Женеве пройдёт в закрытом для СМИ формате

CentralAsia (CA) -  Второй день переговоров по урегулированию конфликта в Украине в Женеве пройдёт в закрытом для средств массовой информации режиме. Об этом 18 февраля сообщили российские СМИ со ссылкой на местную дипломатическую полицию.

По их данным, меры безопасности в районе проведения встречи остаются усиленными. Переговоры начались в 09:00 по местному времени.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую Рустем Умеров - секретарь Совета по национальной безопасности Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com