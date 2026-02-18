Второй день переговоров по Украине в Женеве пройдёт в закрытом для СМИ формате
- Азия и мир, политика
- 12:57, 18 февраля 2026
CentralAsia (CA) - Второй день переговоров по урегулированию конфликта в Украине в Женеве пройдёт в закрытом для средств массовой информации режиме. Об этом 18 февраля сообщили российские СМИ со ссылкой на местную дипломатическую полицию.
По их данным, меры безопасности в районе проведения встречи остаются усиленными. Переговоры начались в 09:00 по местному времени.
Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую Рустем Умеров - секретарь Совета по национальной безопасности Украины.
