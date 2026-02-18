Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон для участия в «Совете мира»

CentralAsia (CA) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в CША. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На авиабазе «Эндрюс» Мирзиёева встретили председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, начальник объединенного штаба Национальной гвардии штата Миссисипи Джеймс Хэнкинс и другие официальные лица, а в отведенной резиденции в Вашингтоне – специальный посланник Президента США Паоло Замполли.

В рамках пребывания в США президент Узбекистана примет участие в первом саммите «Совета мира» и ряде мероприятий делового характера.