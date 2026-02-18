США отказали Украине в производстве ракет для Patriot в Европе

CentralAsia (CA) - США не приняли решение о выдаче лицензий на производство зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Европе, несмотря на ранее озвученные обещания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает DW.

По его словам, Украина предлагала организовать производство как на своей территории, так и совместно с партнёрами по НАТО — в частности, с Румынией и Польшей.

«Украина уже говорила об этом с США, о необходимости создать в Европе достаточное производство ракет, в частности для Patriot. Были обещания по лицензиям на производство, однако США так и не приняли соответствующего решения», — заявил Зеленский в видеообращении 17 февраля.

Президент Украины выступил за развитие европейского производства ракет для ПВО, выразив уверенность, что европейские государства способны обеспечить необходимые объёмы, однако нынешние темпы наращивания производства остаются недостаточными.

Зеленский добавил, что такие решения могли бы усилить оборонные возможности всей Европы.

Киев продолжает заявлять о необходимости ускорения поставок вооружений, прежде всего ракет для систем Patriot, на фоне продолжающихся российских атак. На Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер вновь призвал западных партнёров усилить помощь для защиты украинских городов и энергетической инфраструктуры в зимний период.