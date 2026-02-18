В Украине на два месяца арестовали бывшего министра энергетики

CentralAsia (CA) - Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 17 февраля избрал меру пресечения бывшему министру энергетики страны Герману Галущенко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней — до 15 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ.

Галущенко подозревается в отмывании денежных средств и участии в преступной организации.

Суд также определил возможность освобождения под залог в размере 200 млн гривен (около 3,9 млн евро). При этом сторона обвинения настаивала на залоге в 425 млн гривен (около 8 млн евро), тогда как сам Галущенко заявил в суде, что способен внести не более 30 млн гривен.

В случае внесения залога экс-министру запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, общаться с другими фигурантами дела, включая бизнесмена Тимура Миндича, а также он обязан носить электронный браслет. Галущенко заявил, что не согласен с решением суда и намерен собирать средства на адвокатов для подачи апелляции.

Галущенко был задержан 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины. Он проходит по делу «Мидас», связанному с масштабным хищением средств в государственном предприятии «Энергоатом». О расследовании ранее сообщали Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

16 февраля ему были предъявлены обвинения в легализации (отмывании) средств и участии в преступной организации, которая, по версии следствия, во время его работы в правительстве получила более 112 млн долларов (94 млн евро) незаконного дохода в энергетическом секторе.

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года. После этого президент Владимир Зеленский назначил его министром юстиции. Однако 10 ноября 2025 года НАБУ провело обыски у Галущенко, в «Энергоатоме», а также у бизнесмена Тимура Миндича — давнего соратника Зеленского и совладельца студии «Квартал 95». На фоне скандала 12 ноября Галущенко был отстранён от исполнения обязанностей министра юстиции.

По версии следствия, организаторы схемы в «Энергоатоме» требовали «откаты» в размере 10–15% стоимости контрактов предприятия. Контрагентам приходилось платить, чтобы избежать блокировки платежей за поставленные товары и услуги и сохранить статус поставщика. Эта схема получила неофициальное название «шлагбаум».

«Фактически была создана система, при которой стратегическим предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен руководили не топ-менеджеры, наблюдательный совет или государство как собственник, а постороннее лицо, которое, не имея полномочий, взяло на себя роль теневого управленца», - отмечалось в сообщении НАБУ.