Украина ввела санкции против Александра Лукашенко

CentralAsia (CA) - Украина ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с его содействием российской армии и участием Минска в военной инфраструктуре России. Об этом 18 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во второй половине 2025 года российские войска развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными беспилотниками, что позволило усилить возможности нанесения ударов, в том числе по украинским энергетическим объектам и железнодорожной инфраструктуре.

Зеленский добавил, что в Беларуси продолжается развитие инфраструктуры для размещения ракет средней дальности комплекса «Орешник». Президент Украины назвал это «очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев». Он также заявил, что белорусские предприятия в 2025 году поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для данного вооружения, а также технику и оборудование для производства ракет.

По словам Зеленского, Александр Лукашенко «уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить мировые санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны».

Объявляя о введении санкций, Зеленский отметили, что Украина намерена работать с международными партнерами, чтобы санкционные меры имели глобальный эффект.