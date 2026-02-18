Такаити переизбрали на пост премьер-министра Японии

Санаэ Такаити // Офис премьер-министра Японии

CentralAsia (CA) - Парламент Японии в среду официально переизбрал Санаэ Такаити на пост премьер-министра после убедительной победы правящей коалиции на внеочередных парламентских выборах. Об этом 18 февраля сообщило агентство Kyodo.

Перед началом специальной сессии парламента кабинет министров ушел в отставку, как того требует конституция страны. Позднее Такаити должна объявить состав нового правительства, при этом ожидается, что большинство министров сохранят свои посты. В частности, должности могут сохранить глава МИД Тосимицу Мотэги, министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр финансов Сацуки Катаяма.

На досрочных выборах 8 февраля Либерально-демократическая партия во главе с Такаити увеличила представительство в парламенте с 198 до 316 мест, а союзная ей Партия инноваций — с 36 до 38 мест. Это стало крупнейшей победой правящих сил. В то же время оппозиционный альянс партий «Комэйто» и Конституционно-демократической партии сократил число мест с 167 до 49.

Санаэ Такаити известна жесткими взглядами в сфере безопасности. Она выступает за пересмотр девятой статьи конституции Японии 1947 года, закрепляющей отказ страны от милитаризма. После победы на выборах она заявляла о намерении внести изменения в основной закон, однако подробностей не приводила. Для конституционной реформы требуется поддержка двух третей депутатов обеих палат парламента и последующий общенациональный референдум. Японские СМИ отмечают, что конституция страны не менялась с момента принятия в 1947 году.

По данным Associated Press, первоочередными задачами нового правительства, вероятно, станут борьба с ростом цен и стагнацией зарплат, а также принятие бюджета, рассмотрение которого было отложено из-за выборов.

Высказывания Такаити по вопросу Тайваня ранее привели к охлаждению отношений с Китаем. В декабре она также заявляла, что оборонные расходы Японии достигли 2% ВВП раньше запланированного срока — до 2027 года. Позднее кабинет министров одобрил оборонный бюджет с рекордными расходами около 58 млрд долларов. По информации AP, в Токио рассматривают возможность разработки атомных подводных лодок, а Такаити намерена расширить обмен разведданными с США, Великобританией и Австралией, а также усилить борьбу со шпионажем.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал поддержку Такаити в преддверии выборов. Кроме того, она выступала за ужесточение контроля в сфере миграции и в отношении иностранных граждан.