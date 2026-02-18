Ватикан отказался участвовать в «Совете мира»

CentralAsia (CA) - Ватикан не будет принимать участие в «Совете мира» по сектору Газа, созданном по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом 18 февраля сообщил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, передаёт газета Corriere della Sera.

«Нет, Ватикан не будет участвовать в «Совете мира» по Газе из-за его особого характера, который, очевидно, не соответствует характеру других государств. (…) Однако мы принимаем во внимание, что Италия будет участвовать в качестве наблюдателя», - сказал Паролин.

Кардинал напомнил, что в прошлом месяце Святой престол получил приглашение присоединиться к Совету. По его словам, Ватикан «принимает к сведению» решение итальянского правительства участвовать в работе структуры, однако видит «некоторые критические моменты, которые должны быть решены». В частности, он подчеркнул, что на международном уровне кризисные ситуации традиционно координируются через ООН, и именно на этом принципе настаивает Святой престол.

Создание «Совета мира» стало частью предложенного Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. О формировании структуры было объявлено в январе 2026 года. Приглашения присоединиться получили около 60 мировых лидеров, некоторые — в качестве стран-основателей. Первым председателем «Совета» стал Трамп, а церемония учреждения состоялась 22 января в Давосе.