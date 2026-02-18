В Перу временного президента отправили в отставку за два месяца до выборов

CentralAsia (CA) - Конгресс Перу проголосовал за отстранение временного президента страны Хосе Хери, в отношении которого ведётся расследование по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Решение принято менее чем за два месяца до всеобщих выборов. Об этом 18 февраля сообщило агентство Associated Press.

По данным парламента, за отставку Хери проголосовали 75 депутатов, против выступили 24, ещё трое воздержались.

Хосе Хери занимал пост временного президента с 10 октября 2025 года после смещения Дины Болуарте на фоне роста преступности в стране. Его отставка стала очередным эпизодом затяжного политического кризиса: с 2016 года в Перу сменилось уже семь президентов.

Расследование связано с утечкой отчёта о неофициальной встрече Хери в декабре с двумя китайскими предпринимателями. Один из них имеет действующие государственные контракты, второй проходит по делу о незаконной вырубке леса. Сам Хери отвергает обвинения и утверждает, что встреча касалась подготовки культурного мероприятия.

Теперь парламент должен избрать нового временного президента из числа депутатов. Он будет исполнять обязанности главы государства до 28 июля, когда власть перейдёт победителю выборов, назначенных на 12 апреля. Сам Хери вернётся к работе в Конгрессе до окончания полномочий нынешнего созыва.

Голосование по кандидатуре нового временного лидера ожидается в среду после регистрации парламентскими фракциями своих кандидатов.