США сообщили об уничтожении трёх судов, предположительно связанных с наркокартелями

CentralAsia (CA) - США уничтожили три небольших судна, предположительно связанных с наркокартелями, в Тихом океане и Карибском море, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США от 18 февраля.

Как сообщили в Южном командовании Вооружённых сил США, два удара были нанесены в восточной части Тихого океана, ещё один — в Карибском море. По данным американской стороны, уничтоженные катера принадлежали «организациям, признанным террористическими», следовали по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в операциях по незаконной торговле наркотиками.

Вашингтон начал операцию по планомерному уничтожению судов, предположительно перевозящих наркотики в США, в августе прошлого года. Изначально заявлялось, что таким образом оказывается давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в США называли одним из крупнейших наркобаронов.

По имеющимся данным, с начала операции было потоплено более 40 судов, при этом погибли около 150 человек. Сообщается также, что был нанесён как минимум один удар по береговой инфраструктуре.

В то же время противники президента США Дональда Трампа и правозащитные организации выражают сомнения в правовых основаниях нанесения ударов в международных водах, а также указывают на риск возможных жертв среди мирного населения.