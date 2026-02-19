Президент Хүрэлсүх отдал дань уважения золотой статуе Великого Богдо Чингисхана

«Утром первого дня 17-го жарана (в монгольском календаре «жаран» или «шестидесятый» — это понятие, аналогичное европейскому понятию «век»), года Огненного Коня, называемого «Сүрээр Дарагч», Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа, Председатель Великого Государственного Хурала Учрал Ням-Осор и премьер-министр Занданшатар Гомбожав отдали дань уважения золотой статуе Великого Богдо Чингисхана», — пишет MiddleAsanNews.

По инициативе президента Хүрэлсүха в резиденции Чингисхана в Национальном музее Чингисхана в благоприятный день первого весеннего месяца года Змеи, «Элдэв эрдэнэт» XVII жарана, были созданы и установлены золотая статуя Чингисхана, Большой Белый Бунчук и Государственная Печать.

Статуя — произведение искусства, увековечивающее исторический момент, когда Великий Монгольский Хаан Чингисхан создал свою новую золотую государственную печать и объявил народу об основании Великой Монгольской империи. Или, как гласит легенда: «…показав собравшемуся народу новую печать хаана, он с радостью зачитал выгравированный на ней указ и вручил печать хаану…»

Печать с надписью «Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор Их Монгол Улсын Далай хаан зарлиг ил болга иргэн дор хүрвээс биширтүгэй, аюутугай» (На русском языке это читается так: Под властью вечного Неба. Великого Монгольского государства Океан-хана указ. Если он достигнет людей подданных или враждебных. Пусть преклонятся, пусть устрашатся), и печать с львиной рукоятью являются государственными символами Великой Монгольской империи.

Это символизировало, что деяния Великой Монгольской империи, Великой Монгольской империи, которую он основал, будут помниться и уважаться вечно, и что государство, унаследованное от наших предков, будет существовать вечно. С правой стороны от хаана было воздвигнуто Большой Белый Бунчук, символ мира и стабильности монгольского народа.

Начиная с этого года, установилась традиция чествовать золотую статую Чингисхана в первый день Нового года тремя главными госурадственными лицами: Президентом, Спикером парламента и Премьер-министром.

Утром первого дня XVII жарана на главной площади Улан-Батора в год огненного коня «Сүрээр Дарагч» был поднят Монгольский национальный флаг. В это время образцовый духовой оркестр исполнил государственный гимн.

