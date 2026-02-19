Британка, путешествующая по миру уже 15 лет, делится своими впечатлениями от трехдневной поездки в Монголию. Фото

CentralAsia (MNG) -

«Привет! Меня зовут Лорен Джулифф, и я путешествую по миру уже 15 лет, и это еще не предел... Честно говоря, я приехала в Улан-Батор с довольно низкими ожиданиями...»

... Переводя её статью, я не могу скрыть своего желания, чтобы в нашу страну приезжало больше туристов, подобных этой женщине – образованных, честных, правдивых, знающих и высоко ценящих монгольское наследие и культуру, а не неадекватных и высокомерных посетителей из соседних стран ...

... Когда я только начинала планировать свою поездку в Монголию, я быстро обнаружила, что для большинства путешественников загрязненная столица страны была скорее обязанностью, чем пунктом назначения. Это было место, куда нужно было приземлиться, сориентироваться и организовать транспорт, прежде чем немедленно отправиться в степь.

Очень немногие люди отзываются об Улан-Баторе положительно, и даже статистика удручает.

Это самая холодная столица в мире, где зимние температуры регулярно опускаются до -40°C (-40°F), и многим местным жителям не остается ничего другого, кроме как отапливать свои дома углем, чтобы выжить. Из-за этого это один из самых загрязненных городов, а густой токсичный смог зимой приводит к многочисленным проблемам со здоровьем у его жителей.

Подумайте: запредельно высокие показатели отравления угарным газом, рака легких, пневмонии, бронхита и астмы. Пневмония является второй по значимости причиной смерти среди детей в возрасте до пяти лет, а у детей, живущих в Улан-Баторе, функция легких на 40% ниже, чем у детей, живущих в сельской местности. Местные женщины даже планируют свою беременность так, чтобы родить летом, чтобы избежать повышенного риска выкидыша.

Нехватка жилья в Улан-Баторе означает, что более половины населения города живет в гэр (монгольских юртах) без водопровода, отопления, канализации и асфальтированных дорог. При температуре -40 градусов, когда единственным вариантом отопления является уголь, у вас есть два варианта: замерзнуть насмерть или медленно отравить легкие своей семьи.

И если этого недостаточно, в Монголии до сих пор периодически случаются случаи бубонной чумы. Да, десятки людей ежегодно умирают от чумы в этой стране.

Разумеется, я ожидала, что мое пребывание в Улан-Баторе будет не просто мрачным.

Сначала всё было именно так.

Мои первые впечатления были не очень хорошими. Движение было ужасным, тротуары разваливались, и в воздухе витало чувство уныния. Перед приездом я читала, что карманные кражи здесь процветают, поэтому я шла, крепко прижимая к себе сумку, чувствуя себя неуютно и некомфортно, спотыкаясь о камни. Я не чувствовала себя желанным гостем, и мне тоже не было там рады.

И вот теперь, на этом этапе моего вступления, мне нужно как-то убедить вас, ребята, что три дня спустя я заявила, что мне очень понравился Улан-Батор. Учитывая то, что я только что написала, я не совсем уверена, как объяснить свою внезапную перемену мнения.

Однако постепенно я начала проникаться симпатией к городу. В Улан-Баторе находятся одни из лучших музеев, которые мне когда-либо доводилось посещать — без преувеличения! — и я узнала о Монголии больше, чем ожидала, не покидая город.

Мне также доставило удовольствие совершать покупки здесь: от хаотичных прилавков местного Черного рынка в Нарантууле до приобретения кашемира мирового класса по фабричным ценам. Я совершила невероятное путешествие, которое познакомило меня с монгольской культурой, и я сразу же увлекся монгольской метал-группой The Hu. Я бродила по красочным храмам и монастырям, встречала дружелюбных местных жителей и начала понимать, что то, что я ошибочно принимала за безысходность, на самом деле было проявлением стойкости.

Да, чем больше времени я проводила в Улан-Баторе, тем больше он мне нравился.

Это загрязненный, грязный, хаотичный город, совершенно не приспособленный для пешеходов, но в то же время это увлекательный город, где можно в одном месте погрузиться в историю, культуру и недавние преобразования страны.

Если вы собираетесь в Монголию и задаетесь вопросом, сколько времени уделить ее столице — или стоит ли вообще тратить на нее время, — я рекомендую как минимум два дня, или три дня с однодневной поездкой в ​​окрестности.

Вот как я рекомендую провести это время.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ОСНОВЫ

Монастырь Гандан — сокращенно монастырь Гандантэгчинлен — один из самых известных буддийских храмов в стране.

Подробнее о том, где я останавливалась в Улан-Баторе, я расскажу в конце этого путеводителя (отель Danista Nomads, номер в котором стоил 23 доллара за ночь!), но он находился в западной части города, поэтому я начну свой маршрут с этого района.

Мое знакомство с монастырем Гандан произошло совершенно волшебно, когда я случайно совпала с утренней молитвой в храме. Каждое утро ровно в 9 часов выходит монах и бьет в гонг, чтобы дать понять своим собратьям-буддистам, что пора молиться. Стоя на улице, я чувствовала себя особенно далеко от дома, когда вокруг меня раздавался звон гонгов; монахи начинали собираться.

Это главный монастырь города, поэтому, если вы собираетесь посетить только один из них, пусть это будет Гандан.

Чудом он сохранился до наших дней. Основанный в XIX веке, он когда-то был самым важным сооружением в городе для буддистов.

Когда в 1930-х годах в Монголии установился коммунизм, тысячи монахов были казнены, а большинство монастырей разрушены. Гандантэгчинлен был одним из немногих, уцелевших.

Внутри вы найдете огромную 26-метровую золотую статую Мигжида Жанрайсига, символа сострадания в буддизме. Оригинальная статуя была демонтирована во время упомянутого выше коммунистического переворота, поэтому та, которую вы видите сегодня, была восстановлена ​​в 1990-х годах после демократической революции в Монголии.

Поэтому стоит заглянуть внутрь, чтобы увидеть гигантскую золотую статую, и это отличное начало для знакомства с современной монгольской культурой.

ПУСТЬ ВСЕ ДИНОЗАВРЫ БУДУТ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

Я провела в этом музее час и не встретила ни одного другого посетителя!

А вы знали, что пустыня Гоби в Монголии является крупнейшим в мире хранилищем ископаемых останков динозавров?

Это правда: в Монголии было обнаружено более 80 различных видов динозавров, и палеонтологи продолжают находить новые экземпляры по сей день.

Так что же делает пустыню Гоби таким привлекательным местом?

Миллионы лет назад эта часть Монголии представляла собой пышную землю с реками, озерами и лесами: идеальную среду для жизни и процветания динозавров. После смерти их кости оказались погребены в песке и иле, которые впоследствии превратились в камень, сохранив окаменелости.

Благодаря сухому климату региона, эти окаменелости не разрушаются водой или густой растительностью, как в других местах по всему миру. Вместо этого ветер и эрозия постепенно обнажают останки, что облегчает их обнаружение учеными.

В общем, в Монголии так много динозавров, что, конечно же, в Улан-Баторе есть музей динозавров.

А знаете, что самое лучшее? Когда я там была, я была единственным человеком в музее. Я всё время думала о Лондонском музее естественной истории и его примерно 20 000 посетителях в день, которые толпятся вокруг скелетов динозавров. Какая это была привилегия — иметь эти столь же впечатляющие экспонаты в своём полном распоряжении.

Главная достопримечательность Музея динозавров — огромный скелет тарбозавра, изображенный выше. Это монгольская версия тираннозавра: хищник высшего порядка с огромным черепом, острыми зубами, сильными ногами и крошечными передними конечностями.

Помимо тарбозавра, в музее представлено множество других окаменелостей, которыми можно полюбоваться. Здесь можно увидеть более мелких хищных динозавров, травоядных динозавров с клювообразными мордами и некоторых из самых ранних птицеподобных динозавров. Здесь есть окаменелые яйца, когти и черепа, а также — мой фаворит — чучело мазаалая.

Мазаалай, или гобийский медведь, — один из самых редких медведей в мире, обитающий только в пустыне Гоби, и в мире осталось менее 50 особей. И когда я говорю вам, что климат, в котором приходится выживать этому медведю, суровый: летние температуры достигают +40°C (104°F), зимние – -33°C (-27°F), а годовое количество осадков составляет менее 100 мм!

ДАЛЕЕ: ЛУЧШИЙ МУЗЕЙ В МОНГОЛИИ

Недавно открывшийся Музей Чингисхана просто потрясающий!

Какое же это было невероятное удовольствие – бродить по залам Музея Чингисхана!

Это огромное здание, и здесь можно провести часы, изучая жизнь и наследие Чингисхана… что наводит на вопрос: почему оно называется Музеем Чингисхана?

Ну, во-первых, настоящее имя Чингисхана при рождении было Тэмүүжин. После создания Монгольской империи он получил титул Чингисхан, что на монгольском языке примерно переводится как «океанский». (Для кочевников, живущих вдали от моря, океан представлял собой нечто невообразимо огромное, поэтому титул описывал правителя, чья империя, по их мнению, будет столь же обширной.)

Когда европейцы впервые услышали о монголах, не существовало стандартного способа записи монгольских звуков с использованием латинского алфавита. Вместо этого им приходилось полагаться на произношение имен в персидских, китайских и русских источниках. В этих языках звук «ч» часто воспринимался западным слухом как твердый «ж», поэтому Чингис стал Жингисом (Genghis).

Но Чингис — это правильное написание, и именно так произносится его имя.

Как видите, я провела много времени в музее Чингисхана!

Но вернёмся к размерам этого музея. Невероятно, но экспозиции занимают девять этажей, и здесь представлено более 12 000 артефактов — многие из которых демонстрируются впервые. Музей охватывает историю Монголии от самых ранних кочевых государств до Монгольской империи, показывая, как Чингисхан вписывается в гораздо более масштабную историю, а не сосредотачиваясь только на его истории.

Осмотреть всё за час невозможно — поверьте, я обычно быстро просматриваю музеи! — поэтому не торопитесь и рассчитывайте провести там в общей сложности два-три часа.

Каждый этаж имеет свою тематику.

Вы начинаете с самых истоков кочевых государств и видите такие вещи, как резные камни с изображением оленей, украшения и реконструкции захоронений, которые дают представление о том, как люди жили и перемещались по степи задолго до Монгольской империи.

По мере продвижения вверх вы сталкиваетесь с самой Монгольской империей: возвышением Тэмүүжина и стремительным расширением при Чингисхане и последующих ханах.

На средних уровнях акцент смещается с сражений и вождей на то, как жили все — от аристократов до простых людей — в Монгольской империи. Вы увидите дээли (халаты), инструменты, предметы домашнего обихода и вещи, связанные с торговлей по Шелковому пути, а также раздел, объясняющий, почему монголы добились такого успеха.

На верхних этажах вы узнаете об империи в период ее расцвета и о том, как устроена жизнь за кулисами. Красочные религиозные предметы, церемониальные принадлежности и другие артефакты показывают, как жили люди, во что они верили и как было организовано общество, от простых семей до правителей.

Мне очень понравился музей, я многому научилась и была действительно впечатлена представленными экспонатами.

Однако есть один недостаток: создалось впечатление, что музей не совсем приспособлен для англоговорящих посетителей.

Описаний на английском языке было очень мало, вместо этого к экспонатам музея прилагались QR-коды, которые можно было отсканировать для получения дополнительной информации (есть Wi-Fi). Но кому захочется стоять у витрины с 30 различными ювелирными изделиями и сканировать по 30 QR-кодам один за другим, читая витиеватые описания каждого предмета? Это было довольно утомительно.

ДАЛЕЕ НАПРАВЬТЕСЬ К МОНАСТЫРЮ ДАШЧОЙЛИН

Да, это ещё один монастырь!

Монастырь Дашчойлин находится немного в стороне от нашего маршрута, поэтому сразу скажу, что считаю его необязательной остановкой. Это не самая впечатляющая достопримечательность Улан-Батора, поэтому, если вам лень преодолевать 20-минутную прогулку туда от музея Чингисхана, я не буду вас за это осуждать.

Как я уже упоминала в начале этого поста, большинство монастырей старого города были разрушены несколько десятилетий назад, но этот был восстановлен в 1990-х годах и предлагает спокойное убежище от суеты Улан-Батора. Здесь меньше людей, чем в монастыре Гандан, но мне понравилось гулять по комплексу не меньше.

Внутри вы найдете буддийские статуи и выцветшие, но все еще красочные фрески, а также ритуальные предметы, демонстрирующие, как жили и молились монгольские буддисты до коммунистической эпохи и как эти традиции были возрождены с тех пор.

Здесь до сих пор проживает около ста монахов, и если вам повезет, вы можете попасть на церемонию с пением и барабанами. Если же вам не повезет, вы можете поступить, как я, войти в гэр (юрту) и прервать собрание группы монахов.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ УЛААНБААТАРА ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Это здание парламента Монголии, перед которым возвышается гигантская статуя Чингисхана.

Далее: площадь Сүхбаатара в самом центре города!

Площадь Сүхбаатара можно считать главной городской площадью: широкая открытая бетонная площадь в центре города, окруженная всеми наиболее важными зданиями, такими как Дворец правительства, Монгольская фондовая биржа, Оперный театр и Центральное почтовое отделение.

Площадь названа в честь Сүхбаатара Дамдина, ключевого лидера монгольской революции 1921 года против китайского влияния, и в центре площади стоит большая бронзовая статуя, изображающая его верхом на коне.

На протяжении всего XX века площадь Сүхбаатара была местом проведения официальных парадов и государственных церемоний при социалистическом правительстве. В 1990 году это место стало одним из главных пунктов сбора для мирных протестов, которые в конечном итоге способствовали демократическому переходу в Монголии.

Сегодня это место по-прежнему принимает общественные мероприятия, концерты и праздники, и остается спокойным местом, где можно отдохнуть, сделать фотографии или просто понаблюдать за местными жителями и туристами, проходящими мимо в солнечный день. Здесь много величественной и интересной архитектуры, которую можно сфотографировать, хотя, признаюсь, большую часть времени здесь не происходит ничего особенного.

ПРИОБРЕТИТЕ КАШЕМИР В МАГАЗИНЕ GOBI CASHMERE GALLERIA

Я прекрасно понимаю, что следующее предложение, которое я сейчас напишу, будет звучать как ложь.

Но...

Каждый раз, когда я надевала свитер, купленный в GOBI Cashmere, кто-нибудь останавливал меня и говорил, что он потрясающе выглядит.

Знаю, это звучит как ложь.

Возможно, это говорит о том, что я не особо слежу за модой, но, с другой стороны, я никогда раньше не испытывала подобной реакции ни на одну вещь из своего гардероба.

Если бы я не была уверена, что искусственный интеллект отнимет у меня работу в течение следующего года, я бы заказывала все товары GOBI Cashmere, во всех доступных цветах.

Если вы не знали, Монголия славится лучшим в мире кашемиром. Все дело в суровых степных зимах, благодаря которым местные козы производят шерсть, которая тоньше и теплее, чем где-либо еще в мире. Кашемир и так невероятно мягкий, теплый и легкий, но монгольский кашемир? Это совершенно другой уровень.

Компания GOBI Cashmere — один из крупнейших производителей кашемира в Монголии, и она одна из немногих компаний, которая полностью перерабатывает шерсть в стране. (Многие другие производители отправляют шерсть в Китай для переработки, чтобы сэкономить деньги.)

У них огромный выбор одежды: мягкие свитера, уютные кардиганы, длинные шарфы, носки, перчатки и пальто. Я купила пару свитеров, два шарфа (один в подарок маме) и пару высоких носков, которые ношу всю зиму.

Вы можете получить возврат налога за покупку, если сообщите сотрудникам номер своего паспорта, а цены, честно говоря, были довольно разумными для одних из лучших кашемировых изделий, которые можно купить (180 долларов за свитер, который все хвалят; 90 долларов за шарф).

ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО ВЫВЕСКИ УЛАН-БАТОР

Ведь разве можно считать, что вы были в Улан-Баторе, если не сфотографировали этот красный знак?

С руками, нагруженными до предела броскими сумками GOBI Cashmere, я решила, что лучше всего вернуться в свое жилье, чтобы не привлекать внимания к своим тратам.

Если вы, как и я, остановились в западной части города, то по пути можете посетить несколько туристических достопримечательностей.

Во-первых: сад Чингисхана, расположенный к югу от площади Сүхбаатара. Этот сад наиболее известен своей бронзовой статуей Марко Поло (это не так уж и случайно: он жил при дворе Хубилай-хана [внука Чингисхана] и написал первые в Европе подробные описания Монголии).

Чуть южнее вы увидите ярко-красную вывеску города Улан-Батор. Это то, что есть: ничего особенно интересного, но хорошая возможность сфотографироваться, если вы хотите похвастаться перед друзьями, насколько далеко от проторенных туристических маршрутов вы забрались.

Пройдя немного дальше, вы увидите статую «Битлз» (отмечена на Google Maps как «Статуя Битлз»), неожиданную статую, изображающую четырех участников группы, прогуливающихся перед кирпичной стеной в форме яблока. Сзади находится статуя монгольского подростка, играющего на гитаре.

Этот памятник, открытый в день рождения Джона Леннона в 2008 году, был построен в честь культурного влияния группы Beatles на Монголию. История его создания довольно интересна.

В коммунистическую советскую эпоху в Монголии западная поп-музыка была официально запрещена. Местные подростки отреагировали именно так, как и следовало ожидать: тайно обменивались контрабандными пластинками и кассетами с друзьями, прятались вместе, чтобы послушать такие популярные группы, как The Beatles.

Для них прослушивание западной музыки стало символом свободы, что, по мнению некоторых, заложило основу для последующего превращения Монголии в демократическое государство в 1990-х годах.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

Яркая экспозиция из Музея изящных искусств города.

Признаюсь, я не возлагала больших надежд на Музей изящных искусств Занабазар. Честно говоря, я поехала туда исключительно потому, что в Улан-Баторе не так уж много туристических достопримечательностей, поэтому я решила, что заодно стоит посетить это место, пока я в городе.

Музей назван в честь Занабазара, монгольского духовного лидера XVII века, потомка Чингисхана, скульптора, художника и философа, сыгравшего важную роль в формировании тибетского буддизма в Монголии.

Его признали реинкарнацией высокопоставленного тибетского буддийского лидера всего в четыре года, что, мягко говоря, стало бы весьма драматичным началом его жизни.

Внутри музея вы найдете бронзовые камни с изображением оленей (камни возрастом 4000 лет с резными изображениями оленей и сцен охоты, которые, как считается, чтят память умерших и защищают их в загробной жизни), а также буддийские скульптуры и картины Занабазара.

Больше всего меня впечатлили красочные маски и костюмы цам, которые вы можете увидеть на моей фотографии выше. Эти elaborate костюмы использовались в традиционных буддийских ритуальных танцах, призванных отпугивать злых духов и защищать общины одним махом.

ЕЩЁ ОДИН МУЗЕЙ! НО НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МОНГОЛИИ ТОГО СТОИТ!

Мне очень понравилось, что в одном из залов музея был полноразмерный гэр!

Ни для кого не секрет, что я провела немало времени, обходя музеи Улан-Батора, и, войдя в Национальный музей, я опасалась, что там будет много пересечений.

К счастью, Национальный музей Монголии тоже имел свою направленность.

Именно посещение этого музея помогло мне объединить все, что я уже узнала, и понять, как Монголия стала такой, какая она есть.

Вы узнаете о подъеме тибетского буддизма и о том, как он повлиял на искусство, культуру и повседневную жизнь, а затем о драматических изменениях при коммунизме советского образца, когда религия и значительная часть традиционной культуры были подавлены. К тому моменту, когда вы доберетесь до разделов о демократической революции 1990 года, все встанет на свои места, и вы будете праздновать независимость Монголии.

К моему восторгу, там даже был выставлен скафандр! Оказалось, что там был монгольский космонавт по имени Гүррагчаа Жүгдэрдэмид, ставший сотым человеком, побывавшим в космосе.

Музей переносит вас далеко в прошлое, к доисторическим людям, жившим в Монголии, и рассказывает о том, как её жители развили свой кочевой образ жизни. В центре музея, как видно на моей фотографии, находится настоящий гэр (юрта), а также представлены образцы инструментов, конской упряжи и предметов домашнего обихода, которые помогали семьям выживать в суровые зимы. Я до сих пор не могу представить, как можно каждый год сталкиваться с температурой -40 градусов!

ЗАГЛЯНИТЕ ПОД ГИГАНТСКИЙ МОНГОЛЬСКИЙ ФЛАГ

Парк Улан-Батора — относительно новое дополнение к достопримечательностям города, открывшийся в 2024 году и предоставивший жителям столь необходимое зеленое пространство, где можно отдохнуть от пыли и пробок города.

Однако больше всего меня в этом парке привлек огромный монгольский флаг высотой 60 метров. Неудивительно, что это самый высокий флагшток в Монголии. Мне очень нравятся флаги, и я всегда стараюсь найти большой флаг во время путешествий. Во время моей поездки по Монголии и странам Станов это оказалось несложной задачей.

В парке также есть множество разных мест, которые стоит посетить. Здесь есть скейт-парк, детская площадка, пруд, пешеходные дорожки и амфитеатр. А если вы любитель бега, то, вероятно, это единственное место в городе, подходящее для пробежки.

ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ИНТЕРЬЕРАМ ХРАМА ЧОЙЖИН ЛАМА

Я всегда неравнодушна к комнатам, наполненным яркими цветами и золотом!

Мне очень понравилось гулять по храмовому комплексу Чойжин Ламы, и я бы, наверное, назвала его своим любимым в городе.

Он был построен в начале 1900-х годов для Лувсана Хайдава Чойжина Ламы: по сути, одного из самых влиятельных монахов того времени и брата последнего хана Монголии (Богд-хана). Как и другие монастыри, которые я рекомендовала в Улан-Баторе, этот также пережил разрушение религиозных зданий в 1930-х годах, но в данном случае потому, что был превращен в музей.

Это означает, что многие статуи, маски и предметы внутри комплекса относятся к периоду до 1930-х годов, что крайне редко встречается в Улан-Баторе.

Залы полны статуй, в том числе Будды, Чойжин-ламы и учителя Богд-хана, мумифицированные останки которого находятся внутри статуи. Там даже есть несколько скульптур Занабазара, о котором мы узнали сегодня утром, и крошечная ступа, привезенная из Тибета.

НА РЫНКЕ НАРАНТУУЛ ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО УГОДНО

Часто говорят, что на больших и оживленных рынках продается все, кроме кухонной раковины, поэтому я не могу описать, какой восторг я испытала, когда, свернув за угол в Нарантууле, увидела ларек, где продавали кухонные раковины.

Одна из моих подруг, с которой я ездила в тур, купила на рынке целый, полноразмерный монгольский гэр (юрта), чтобы поставить его у себя в саду дома!

Да, Нарантуул — огромный. Здесь работают около 10 000 торговцев, и ежедневно 100 000 посетителей прогуливаются по их прилавкам. Местные жители называют его Черным рынком, и есть истории о том, как в прошлом здесь продавались сомнительные товары, от оружия и патронов до рецептурных лекарств, но по большей части, продаваемые здесь товары не являются незаконными, и рынок не представляет собой ничего страшного.

Я даже не знаю, с чего начать описание того, какие товары можно купить на этом рынке. Если вы можете что-то себе представить, скорее всего, это продаётся здесь.

На моих фотографиях выше продаются старые советские медали и хөөрөг (табакерки), но также бросаются в глаза другие предметы: конные седла, монгольские музыкальные инструменты, дээли и гуталы (традиционная одежда и сапоги), луки и стрелы… а за углом можно увидеть кровати, ковры, мотоциклы и многое другое.

Как вы, наверное, уже поняли, это скорее рынок для местных жителей, чем для туристов, что, на мой взгляд, делает его еще более интересным. Следите за своими вещами на случай карманных воров, но в остальном постарайтесь провести пару часов, любуясь невероятным разнообразием товаров, которые здесь продаются.

ПОДНИМИТЕСЬ К МЕМОРИАЛУ ЗАЙСАН

Я обожаю советские фрески, поэтому можете представить мое опустошение, когда я обнаружила, что мемориал Зайсана закрыт, пока я был в городе — отсюда и использование стоковой фотографии выше.

Мемориал Зайсана находится довольно далеко от города — до него 90 минут пешком к югу от Нарантуула — поэтому вам лучше нанять такси, чтобы добраться туда (и попросить водителя подождать, чтобы отвезти вас обратно в город после посещения), или сесть на городской автобус.

Приготовьтесь к утомительному подъему, ведь на вершину вам предстоит преодолеть около 600 ступенек. Если вы хотите схитрить, вы также можете зайти в торговый центр Zaisan Hill Complex, подняться на лифте на седьмой этаж и перейти по мосту, который ведет к середине лестницы, сократив таким образом целых 300 ступенек.

Это сооружение было построено в честь советских солдат и монголо-советской дружбы после Второй мировой войны, а роспись внутри полна ярких красок и героических поз; знаете, эта слегка чересчур социалистическая атмосфера. Сегодня большинство местных жителей воспринимают мемориал не столько как прославление СССР, сколько как дань уважения монгольским солдатам, сражавшимся во Второй мировой войне, а также как прекрасную смотровую площадку с видом на Улан-Батор.

И да, даже если советская архитектура вам не по душе, виды сверху просто панорамные. Отсюда открывается 360-градусный обзор Улан-Батора: кварталы с юртами, сверкающие новые стеклянные небоскребы и сотни бетонных зданий советской эпохи, которые до сих пор доминируют в городе, а вдали простираются горы и степь.

ПРИОБРЕТАЙТЕ СУВЕНИРЫ В MARY & MARTHA

В завершение второго дня в Улан-Баторе загляните в магазин Mary & Martha, чтобы купить сувениры и подарки. Для меня, человека, который покупает безделушки в каждой стране, которую посещает (и я уверена, что подавляющее большинство из них изготовлено на одной и той же фабрике в Китае), это место стало глотком свежего воздуха.

Все товары в магазине изготовлены в Монголии, произведены с соблюдением этических норм и созданы местными мастерами, которым платят справедливую заработную плату. Я купила войлочную подставку под кружку, и на ней была маленькая этикетка с именем художника и указанием места его проживания в стране! Хотела бы я, чтобы все сувенирные магазины были такими!

Выбор товаров тоже довольно большой.

Произведения искусства, ювелирные изделия, магниты, открытки, сумки, кашемировые шарфы, тапочки и носки из шерсти яка, пряжа, подушки, кошельки, а также поразительное количество рождественских вертепов (в комплекте с юртой и верблюдами!): я бы удивилась, если бы вы не нашли здесь что-нибудь по душе. У них также есть множество по-настоящему монгольских предметов, таких как кости шагай (используемые для гадания) и ножи ручной работы.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ГРАНДИОЗНАЯ ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

Да, это Монголия! Я и не подозревала, что в этой стране может быть столько гор!

Я до сих пор в восторге от однодневной поездки в монгольскую сельскую местность.

Честно говоря, я думаю, это одна из моих самых любимых экскурсий за всю жизнь.

Наши гиды были не только исключительными, но и все мои попутчики были очень веселыми, так что у меня было ощущение, будто я еду по сельской местности с друзьями. Экскурсия была очень насыщенной: нас перенесли от огромной статуи Чингисхана из нержавеющей стали в скромную юрту местной семьи. У нас была возможность попробовать местные блюда и напитки, покататься на верблюдах, увидеть охотящихся орлов и научиться стрельбе из лука. В национальном парке Горхи-Тэрэлж мы поднялись на вершину скалы в форме черепахи, а затем отдали дань уважения красочному медитативный храму Арьяабал, высеченному в склоне горы.

К концу дня я была весь в пыли, устала и очарована Монголией. Это долгий и насыщенный тур, но если вы хотите увидеть эту часть Монголии (она не входит в большинство наземных маршрутов, так как находится немного в стороне), это один из самых простых способов это сделать.

Позвольте мне рассказать вам обо всем этом подробнее.

Статуя Чингисхана, безусловно, впечатляет.

Я читала, что статуя Чингисхана представляет собой нелепое зрелище, но даже меня удивило, насколько она была чрезмерной.

В одну минуту вы едете по открытой степи, где во всех направлениях виднеется лишь трава и небо. В следующую — на вершине холма возвышается 40-метровая статуя Чингисхана из нержавеющей стали, сверкающая на утреннем солнце.

Для тех немногих, кому это важно, это самая высокая конная статуя в мире.

Так почему же она здесь? Памятник был воздвигнут в ознаменование 800-летия основания Монгольской империи, обращен на восток, в сторону региона, где родился Чингисхан, и отмечает место, где, как считается, он наткнулся на золотой кнут.

К моей радости, вы можете зайти внутрь и забраться на вершину головы лошади.

Но сначала – в подвал, где находится небольшой музей, посвященный жизни и наследию Чингисхана. Если вы уже посещали многочисленные музеи, которые я рекомендовала в Улан-Баторе, то здесь вы не узнаете ничего нового, но зато здесь можно полюбоваться самыми большими в мире сапогами. Эти традиционные монгольские сапоги достигают девяти метров в высоту!

Мы поднялись на смотровую площадку, расположенную на гриве лошади. Оттуда действительно можно ощутить, насколько обширна и пустынна Монголия, где, кроме травы и гэр (юрт), почти ничего не видно.

Вернувшись на землю, пришло время погрузиться в монгольскую культуру.

Это была особенно забавная часть экскурсии, когда все разбежались в разные стороны, чтобы попробовать все, что им приглянулось.

Я побежала прямо к месту для стрельбы из лука.

Стрельба из лука на протяжении веков играла важную роль в монгольской культуре, использовалась для охоты и сражений, а также является ярким примером ежегодного фестиваля Наадам. В наши дни это один из трех традиционных видов спорта в Монголии, наряду с борьбой и скачками. Оказывается, у меня к этому природный талант.

Получив на удивление тяжелый лук, я натянула стрелу и попыталась стабилизировать дрожащие руки. Я натянула тетиву, прицелилась (кое-как) и выстрелила, и стрела попала в доску! Затем отрикошетила. Не знаю, хорошо это или плохо, но это был больший успех, чем я ожидала.

Прежде чем я успел что-либо понять, на моей правой руке уже сидел огромный охотничий орёл.

И по сей день в Западной Монголии орлов тренируют для охоты, используя их для выслеживания лис и другой мелкой дичи в степях. Помимо охоты, они являются символами силы и свободы, поэтому так часто фигурируют на местных фестивалях и, да, на туристических объектах. Какое великолепное животное!

Если говорить о животных, то если и есть животное, которое по важности для монгольской культуры может соперничать с орлом, то это, безусловно, верблюд.

Я уже дважды ездила на верблюдах во время своих путешествий — в Сахаре в Марокко и в пустыне Тар в Индии, — но верблюды в Монголии другие. Это бактрийские верблюды, которых я считаю настоящими верблюдами, потому что у них два горба вместо одного! Они более коренастые, чем верблюды с одним горбом, и лучше подходят для ледяных степей, чем для бескрайних песков.

Не бойтесь: поездка на них по-прежнему будет такой же неудобной, как и на любом другом верблюде в любой точке мира, со всеми теми трясками, раскачиваниями и толчками, о которых вы только можете мечтать.

После того, как мы попробовали себя во всех местных развлечениях, пришло время отправиться дальше в степь. Следующей нашей остановкой стало посещение гэр (юрты) одной семьи, и мне не терпелось заглянуть внутрь этих культовых домов.

Гэри использовались монгольскими кочевниками на протяжении веков.

Он сделан из складного деревянного каркаса, обтянутого толстым войлоком, который помогает защитить от холода. К моему удивлению, всю конструкцию можно упаковать и перевезти на верблюдах или лошадях, когда семья решит переехать, поэтому она невероятно практична для кочевого образа жизни.

Внутри находится центральная печь для обогрева и приготовления пищи, и каждый предмет мебели имеет свое предназначение. По краям расположены кровати и низкие скамейки, служащие сиденьями днем ​​и спальными местами ночью. В шкафах хранятся одежда, одеяла и другие необходимые вещи. В одном углу часто находится небольшой алтарь для подношений и молитв.

Мама семейства жестом пригласила нас войти, и мы собрались в одном уютном уголке, наблюдая, как она готовит для нас перекус.

Итак.

Белые трубчатые предметы, которые вы видите на подносе на моей фотографии, называются ааруул, и они являются неотъемлемой частью жизни монгольских кочевых народов.

Для его приготовления нужно сбродить молоко, собранное с верблюдов, а затем прокипятить его, чтобы отделить творог от сыворотки. Затем творог формируют в небольшие трубочки и выкладывают на крышу юрты для просушки в течение нескольких дней. На моей фотографии, где показан внешний вид юрты, вы можете увидеть, как мама расставляет подносы с творогом на крыше своей юрты.

В результате получается твердая, кисловатая закуска, которая может храниться месяцами, богата белком и кальцием и помогает поддерживать здоровье зубов. Поскольку я обычно не употребляю молочные продукты, я с опаской откусила кусочек и решила, что второй мне не нужен.

Затем нам подали теплую чашку айрага: ферментированного кобыльего молока, печально известного путешественникам в Монголии. Оно алкогольное, кислое и газированное, и… его сложно пить. Я прочитала пугающее количество историй от попутчиков, которых вырвало после того, как они его выпили!

Это, безусловно, на любителя, но, находясь в Монголии…

К счастью, на обед у нас было не только ааруул и айраг. Попрощавшись с семьей, мы отправились в местный придорожный ресторанчик, расположенный внутри огромного гэра. Как только мы вошли, нас обдало запахом шипящего мяса, словно теплым, жирным объятием.

Говорят, что никто не едет в Монголию ради еды, и я могу вам сказать, что кухня там исключительно скудная, от супа из субпродуктов до жареного сурка, приготовление которого сопряжено с небольшим риском умереть от бубонной чумы.

Мы позволили нашим гидам сделать заказ за нас, и довольно скоро наш стол был завален десятком местных деликатесов.

Там были блюда из лапши, наваристые рагу, рис и жареное мясо. А еще был хуушуур. Жареное во фритюре тесто, завернутое вокруг сочной, приправленной специями баранины, — это, безусловно, лучшее, что я ела в стране. Хотя, как вы, наверное, уже поняли, это не так уж и много значит.

Добро пожаловать в Черепашью Скалу! Вы понимаете, почему она получила своё название?

Дальше: Черепашья скала! Мы оказались в национальном парке Горхи-Терельж, известном своими впечатляющими скальными образованиями, густыми лесами и бескрайними степями. Парк простирается на многие километры, но Черепашья скала — одно из самых легкодоступных мест.

К моему удивлению, это действительно выглядело как черепаха.

Наши гиды провели нас вокруг панциря и призвали следовать за ними вверх. Поход короткий, но сложный, с узкими расщелинами, через которые я едва могла протиснуться, неровной местностью и большими валунами, преграждающими путь. В какой-то момент я застряла, когда мне нужно было взобраться на камень высотой по пояс, и мне пришлось, чтобы кто-то подтолкнул меня вверх, пока другой человек тянул меня за руки.

Поднявшись почти на вершину, понимаешь, что все усилия стоили того. Во все стороны простирались леса, горы и скопления гэровых лагерей.

Это было совсем не то, чего я ожидала от Монголии. С деревьями, горами и чистым воздухом, меня можно было бы принять за Швейцарию, и я бы ничуть не удивилась.

Мы по очереди забирались на скалы и позировали для фотографий, растягивая это приключение отчасти для того, чтобы оттянуть опасный спуск, а отчасти потому, что знали, что наша следующая остановка будет последней за день.

Храм Арьяабал — это буддийское место для медитации, высеченное в склоне горы; чтобы добраться до него, нужно подняться по 108 каменным ступеням, но вид, открывающийся оттуда, с лихвой компенсирует все трудности.

Этот храм относительно современный, он был построен как место для медитации и размышлений на фоне красоты национального парка Горхи-Тэрэлж. Внутри стены выкрашены в яркие красные, желтые, синие и зеленые цвета, а для фотографирования используются традиционные буддийские символы, такие как колесо Дхармы и лотосы.

Это действующее место, поэтому здесь часто можно увидеть медитирующих монахов и местных жителей, приходящих помолиться, так что важно проявлять уважение во время посещения. И не забудьте обернуться и сфотографировать горные пейзажи с вершины! Некоторые из моих любимых видов за всю поездку были именно с этого храма.

Это оказалось идеальным завершением идеальной однодневной поездки по Монголии, и у меня появилось желание увидеть больше этой страны.

И вот, пришло время развернуться и потратить два часа на обратную дорогу в Улан-Батор, а затем еще два часа простоять в пробке.

ЭТО БЫЛ УЛАН-БАТОР!

Когда я впервые приземлилась в Улан-Баторе, меня охватило чувство растерянности.

Это шумный, загрязненный и запутанный город, и большую часть времени прогулки по нему могут быть опасными. Улицы не приспособлены для прогулок, и у меня определенно были моменты, когда я чувствовал себя потерянным и растерянным среди бетонных блоков и машин.

Но чем больше времени я там проводила, тем больше он мне нравился. В городе какая-то странная энергия, но чем дольше ты там находишься, тем больше к ней привыкаешь и действительно начинаешь к ней привыкать. Прогуливаясь по рынкам, храмам и музеям, встречая дружелюбных местных жителей и видя сочетание советской архитектуры и современных небоскребов, я оценил всю сложность этого города.

Улан-Батор далек от совершенства, и это определенно не самый изысканный туристический город, но в этом-то и заключается его очарование.

Если вы собираетесь в Монголию, выделите пару дней в столице, чтобы увидеть страну с другой стороны, нежели степь. Посетите все музеи, побродите по красочным храмам и посмотрите, понравится ли вам это место.

(Приношу свои извинения, если это не так.)

перевод: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения