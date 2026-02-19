Очень интересная книга о том, как Китай создавался как государство, теперь доступна на монгольском языке

«Билл Хейтон рассказывает историю о том, как «Китай» стал считать себя Китаем — и что это значит для нашего мира сегодня», — передает MiddleAsanNews.

В этом захватывающем и легко читаемом труде Хейтон показывает, как современные геополитические проблемы Китая — судьбы Гонконга, Тайваня, Тибета, Синьцзяна и Южно-Китайского моря — зародились в борьбе за создание современного национального государства. Он оживляет лихорадочные дебаты конца XIX и начала XX веков, когда реформаторы и революционеры заимствовали иностранные идеи, чтобы «изобрести» новое видение Китая.

Охватывая историю, национальную идентичность, язык и территорию, Хейтон показывает, как несколько радикалов, часто живущих в изгнании, переняли европейские представления о расе и нации, чтобы переосмыслить прошлое Китая и создать новое будущее. Он сплетает воедино политические и личные истории, чтобы показать, как китайский национализм возник из связей между Востоком и Западом. Эти идеи продолжают мотивировать и направлять политику страны в XXI веке. Утверждая определенную версию прошлого, китайские правительства укрепили свои претензии на обширную территорию, простирающуюся от Тихого океана до Центральной Азии.

В главах, посвященных возникновению идей о «ханьской расе», национальной истории, государственности, языку и территории, книга показывает, как переосмысление республикой своего прошлого не только помогло ей оправдать свое право на правление сто лет назад, но и продолжает мотивировать и направлять политику сегодня.

«Я очень рад узнать, что монгольское издание моей книги „Изобретение Китая“ заняло 8-е место в рейтинге нехудожественной литературы одного из книжных магазинов в Улан-Баторе!» — написал автор книги на своей странице X.

Билл Хейтон — эксперт по геополитике Юго-Восточной Азии и автор трёх книг об Азии: «Изобретение Китая» (Yale, 2020), «Южно-Китайское море: борьба за власть в Азии» (Yale, 2014) и «Вьетнам: восходящий дракон» (Yale, 2010).

Билл Хейтон

Он является ассоциированным научным сотрудником Азиатско-Тихоокеанской программы в Чатем-Хаусе и членом Королевского географического общества. С 1998 года он работал в различных должностях в BBC News, в том числе год в качестве корреспондента BBC по Вьетнаму в 2006-2007 годах и ещё один год в командировке на государственном телеканале Мьянмы MRTV в 2013-2014 годах.

Ранее он работал над европейскими и ближневосточными делами, в том числе некоторое время на арабском телеканале «Аль-Джазира». Он выступал с презентациями для многих правительственных учреждений, компаний, аналитических центров и университетов по вопросам споров вокруг Южно-Китайского моря. В 2019 году он получил докторскую степень в Кембриджском университете за исследование истории и развития споров вокруг Южно-Китайского моря. В настоящее время он занимается политикой региона АСЕАН и отношениями между Юго-Восточной Азией и Китаем, Соединенными Штатами и другими державами.

