Предупреждение: с завтрашнего дня в большинстве районов Монголии ожидаются сильные морозы

Кочевка // фото: ©Damiran_Battulga

CentralAsia (MNG) -

На территории большинства регионов страны введено специальное предупреждение в связи со снегопадом, мокрым снегом, сильными бурями и морозами. В частности, 20 февраля снегопад прогнозируется в западных и центральных аймаках, 21 февраля — в центральных, Гоби и восточных районах, а 22 февраля снег ожидается в восточных аймаках.

Согласно метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 19 февраля 2026 года в северо-западной части Монголии ожидается облачная погода с переменной облачностью. Снег также прогнозируется в горных районах Монголо-Алтайского и Хубсугулского аймаков. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а в Алтайском горном районе и ущелье Арц-Богд его скорость может достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха на территории озера Увс и в долине реки Тэс составит -16...-21°C. В верховьях рек Завхан и Заг-Байдраг, а также в долинах рек Идэр и Ерөө температура будет находиться в пределах -7...-12°C. В горных районах Хангай и Хубсугул, а также в долине реки Ерөө предполагается -3...-8°C. В бассейне Великих озёр, предгорьях Хангайского хребта и южной части Гоби температура будет колебаться от +8 до +13°C. На севере Гоби, в Говь-Алтайском хребте и на склонах с небольшим количеством снега температура составит +3...+8°C, в других районах ожидается от +2 до -3°C.

В Улан-Баторе также предсказывается облачная погода, но осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а температура воздуха колеблется от 0 до +2°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения