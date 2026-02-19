Объем продаж ярмарки «Aмар байна уу 2026» составил ₮52.5 млрд

CentralAsia (MNG) - Организаторы после закрытия мероприятия объявили, что прошедшая в течение месяца выставка и инвестиционная ярмарка, посвященная празднованию Цагаан Сара «Амар байна уу 2026», принесла отечественным предприятиям ₮52.5 млрд денежного потока.

Ярмарка, организованная администрацией губернатора столицы в партнерстве с Центром поддержки малых и средних предприятий и сферы услуг и Департаментом культуры и искусств, проходила в торговых центрах «Их Наяд» и «Соёолж Молл» и собрала около 1000 владельцев малых и средних предприятий из девяти районов и 21 аймака, которые продавали 55 000 различных товаров по заводским ценам без арендной платы за торговые места.

Глава Центра поддержки малых и средних предприятий и услуг города Улан-Батор, г-жа Ундармаа Дашдараа, заявила, что результат немного превысил прошлогодний оборот (₮52.4 млрд) и подчеркнула роль программы в поддержке местных производителей и сохранении доходов в национальной экономике. Районы продолжат эту инициативу, организуя собственные тематические ярмарки в рамках рекламных мероприятий столицы.

Организаторы заявили, что мероприятие объединило в себе продажи, культурную программу и мероприятия по привлечению инвестиций, и будет повторено в следующем году с аналогичной поддержкой малых и растущих предприятий.

