ВВП Монголии в прошлом году вырос на 6.8%

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, валовой внутренний продукт Монголии (по предварительной оценке, рассчитанной производственным методом в текущих ценах) в прошлом году составил ₮89.9 трлн, увеличившись на 11.5% (₮9.3 трлн) по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост был обусловлен увеличением добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе на 36.7% (₮2.2 трлн), в сфере услуг — на 11.5% (₮4.1 трлн), а в промышленности и строительстве — на 22.4% (₮2 трлн).

ВВП (предварительная оценка, рассчитанная производственным методом в постоянных ценах 2015 года) в 2025 году составил ₮34.3 трлн, что на 6.8 процента (₮2.2 трлн) больше, чем в предыдущем году.

Этот рост был обусловлен увеличением добавленной стоимости в сельском хозяйстве на 33.2% (₮917.8 млрд), в промышленности и строительстве — на 11.4% (₮482.8 млрд), а в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 10.6% (:453.6 млрд).

Из общего прироста ВВП в 6.8% 2.9% пришлись на сельское хозяйство, 1.4% — на добычу полезных ископаемых, 1.5% — на промышленность и строительство и 1% — на сферу услуг.

ВВП (предварительная оценка в постоянных ценах 2015 года с учётом сезонных колебаний, рассчитанная производственным методом) в четвёртом квартале 2025 года вырос на 0.7 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

