Посол ЕС: в Брюсселе ждут с визитом президента Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов является желанным гостем в Брюсселе, и стороны ожидают согласования даты его визита. Об этом заявила посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса на брифинге, прошедшем 17 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

По её словам, в ЕС уже принято решение о проведении встреч на высоком уровне, включая переговоры с председателями Европейской комиссии, Европейского совета, Европейского парламента и еврокомиссарами.

«Президент Сердар Бердымухамедов более чем желанный гость в Брюсселе для встреч с председателями Комиссии, Совета, Парламента и с комиссарами. Решение принято, все ждут только согласования даты», — сказала она.

Посол отметила, что повестка предстоящего визита будет широкой и охватит политические консультации, вопросы энергетической безопасности, образования и молодёжного сотрудничества. В настоящее время основным вопросом остаётся выбор подходящей даты с учётом плотного рабочего графика европейского руководства.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подтвердила, что переговоры о сроках визита продолжаются. По её словам, к моменту встречи планируется подготовить пакет документов для подписания.

«Когда будут сроки и даты, мы, конечно же, сообщим дополнительно», — добавила она.

Брифинг по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом состоялся в МИД Туркменистана 17 февраля. В ходе мероприятия были подведены итоги взаимодействия за 2025 год и определены ключевые приоритеты партнёрства на 2026 год. В нём приняли участие представители внешнеполитического ведомства Туркменистана, дипломатических миссий, аккредитованных в стране, институтов ЕС и средств массовой информации.